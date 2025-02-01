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WTA
01 февраля 2025, 04:26 |
123
0

Даяна Ястремская – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Линце 1 февраля в 14:00

01 февраля 2025, 04:26 |
123
0
Даяна Ястремская – Клара Таусон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

1 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 72) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

В полуфинале украинка сыграет против Клары Таусон (WTA 39). Поединок состоится 1-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Даяны.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Каролины Муховой (Чехия, WTA 19), либо против Екатерины Александровы (WTA 30).

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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