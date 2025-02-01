Романо: бразильский форвард Порту переходит в саудовский Аль-Ахли
Нападающий Вендерсон Галено в ближайшее время сменит клуб
Бразильский форвард «Порту» Вендерсон Галено продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, клуб «Аль-Ахли» согласовал трансфер нападающего «Порту» за €50 млн.
Футболист уже прошел медосмотр и подписал долгосрочный контракт с саудовским клубом.
Ожидается, что 27-летний Галено прибудет в Саудовскую Аравию уже в этот уик-энд.
В текущем сезоне форвард сыграл за «Порту» 31 матч и забил 12 голов, если учитывать все турниры.
🚨🇸🇦 Al Ahli sign Galeno on €50m deal from FC Porto as medical tests have been completed today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2025
Long term contract signed and Galeno will be in Saudi this weekend as he’s now Al Ahli player.
Here we go, confirmed. 🟢⚪️🤝🏻 pic.twitter.com/oQBcRq3KYH
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко с грустью провожает Георгия Бущана на заслуженную ссылку
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка