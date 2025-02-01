Романо: бразильский форвард Порту переходит в саудовский Аль-Ахли

Бразильский форвард «Порту» Вендерсон Галено продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, клуб «Аль-Ахли» согласовал трансфер нападающего «Порту» за €50 млн.

Футболист уже прошел медосмотр и подписал долгосрочный контракт с саудовским клубом.

Ожидается, что 27-летний Галено прибудет в Саудовскую Аравию уже в этот уик-энд.

В текущем сезоне форвард сыграл за «Порту» 31 матч и забил 12 голов, если учитывать все турниры.