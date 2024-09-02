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Саудовская Аравия
02 сентября 2024, 14:32 |
409
1

Аль-Иттихад хочет подписать обидчика Шахтера. Известна сумма трансфера

Галено может покинуть «Порту»

02 сентября 2024, 14:32 |
409
1
Аль-Иттихад хочет подписать обидчика Шахтера. Известна сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Галено

Саудовский «Аль-Иттихад» сделал предложение по трансферу бразильского вингера «Порту» Вандерсона Галено, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб Про-лиги предлагает за 26-летнего футболиста гарантированные 45 миллионов евро и еще 5 миллионов в виде возможных бонусов. Переговоры продолжаются.

В сезоне 2023/24 Галено провел 48 матчей за «Порту», отметившись 16 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. В частности на его счету 4 гола и 3 ассиста в 2 поединках против донецкого «Шахтера» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее Вандерсоном Галено интересовался туринский «Ювентус».

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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Dimaryz81
Я думал про Филлипова речь будет.
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