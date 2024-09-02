Аль-Иттихад хочет подписать обидчика Шахтера. Известна сумма трансфера
Галено может покинуть «Порту»
Саудовский «Аль-Иттихад» сделал предложение по трансферу бразильского вингера «Порту» Вандерсона Галено, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб Про-лиги предлагает за 26-летнего футболиста гарантированные 45 миллионов евро и еще 5 миллионов в виде возможных бонусов. Переговоры продолжаются.
В сезоне 2023/24 Галено провел 48 матчей за «Порту», отметившись 16 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. В частности на его счету 4 гола и 3 ассиста в 2 поединках против донецкого «Шахтера» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Ранее Вандерсоном Галено интересовался туринский «Ювентус».
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