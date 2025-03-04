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  4. Решение принято. Известно, где может продолжить карьеру талант Барселоны
Англия
04 марта 2025, 23:01 |
820
1

Решение принято. Известно, где может продолжить карьеру талант Барселоны

Ансу Фати, вероятно, продолжит карьеру на Ближнем Востоке

04 марта 2025, 23:01 |
820
1
Решение принято. Известно, где может продолжить карьеру талант Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

В каталонской «Барселоне» приняли решение по испанскому форварду Ансу Фати, сообщает Diario Sport.

По информации источника, н главный тренер команды Ханс-Дитер Флик, ни руководство клуба на 22-летнего игрока не рассчитывают. Агенту Жорже Мендешу было поручено найти варианты продолжения карьеры для Ансу, и основными направлениями являются чемпионаты Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

«Сине-гранатовые» рассматривают возможность аренды, но приоритетом является продажа игрока.

Ранее сообщалось о том, что Хави готов возглавить «Манчестер Юнайтед».

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Ансу Фати Жорже Мендеш Ханс-Дитер Флик трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу чемпионат Катара по футболу чемпионат ОАЭ по футболу
Даниил Кирияка Источник: Sport.es
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ivankondrat96
Краще хай грає, ніж сидить на лавці. Та і Барса може заробити
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