Решение принято. Известно, где может продолжить карьеру талант Барселоны
Ансу Фати, вероятно, продолжит карьеру на Ближнем Востоке
В каталонской «Барселоне» приняли решение по испанскому форварду Ансу Фати, сообщает Diario Sport.
По информации источника, н главный тренер команды Ханс-Дитер Флик, ни руководство клуба на 22-летнего игрока не рассчитывают. Агенту Жорже Мендешу было поручено найти варианты продолжения карьеры для Ансу, и основными направлениями являются чемпионаты Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.
«Сине-гранатовые» рассматривают возможность аренды, но приоритетом является продажа игрока.
Ранее сообщалось о том, что Хави готов возглавить «Манчестер Юнайтед».
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