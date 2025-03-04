Решение принято. Известно, где может продолжить карьеру талант Барселоны

В каталонской «Барселоне» приняли решение по испанскому форварду Ансу Фати, сообщает Diario Sport.

По информации источника, н главный тренер команды Ханс-Дитер Флик, ни руководство клуба на 22-летнего игрока не рассчитывают. Агенту Жорже Мендешу было поручено найти варианты продолжения карьеры для Ансу, и основными направлениями являются чемпионаты Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

«Сине-гранатовые» рассматривают возможность аренды, но приоритетом является продажа игрока.

Ранее сообщалось о том, что Хави готов возглавить «Манчестер Юнайтед».