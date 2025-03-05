ФОТО. Месседж Анатолия Трубина перед матчем с Барселоной. Настрой – топ

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин опубликовал несколько мотивационных сторис перед матчем с «Барселоной».

Напомним, что сегодня лиссабонцы принимают каталонцев в рамках первого матча 1/8-й финала Лиги чемпионов.

«Футбол – это не про совершенство, а про обучение» – гласит футбольная мудрость №1.

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«Только вперед, нет другого пути», – гласит футбольная мудрость №2.

На обоих фото Трубин использует персональный брендированный знак «AT».

Ожидается, что Анатолий выйдет в стартовом составе и он уже опубликовал видео-афишу к поединку.