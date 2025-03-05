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05 марта 2025, 01:07 |
129
0

ФОТО. Месседж Анатолия Трубина перед матчем с Барселоной. Настрой – топ

Готов на все 100%

05 марта 2025, 01:07 |
129
0
ФОТО. Месседж Анатолия Трубина перед матчем с Барселоной. Настрой – топ
Instagram. Анатолий Трубин

Голкипер «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин опубликовал несколько мотивационных сторис перед матчем с «Барселоной».

Напомним, что сегодня лиссабонцы принимают каталонцев в рамках первого матча 1/8-й финала Лиги чемпионов.

«Футбол – это не про совершенство, а про обучение» – гласит футбольная мудрость №1.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Только вперед, нет другого пути», – гласит футбольная мудрость №2.

На обоих фото Трубин использует персональный брендированный знак «AT».

Ожидается, что Анатолий выйдет в стартовом составе и он уже опубликовал видео-афишу к поединку.

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фото lifestyle Анатолий Трубин Бенфика Лига чемпионов сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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