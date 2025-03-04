Стало известно, где продолжит свою карьеру звезда Манчестер Сити
Бернарду Силва станет игроком «ПСЖ»
Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва покинет клуб в конце сезона, сообщает Fichajes.
По информации источника, 30-летний футболист достиг соглашения с «ПСЖ» и присоединится к французскому клубу летом. «Горожане» установили ценник на игрока в размере 50 миллионов евро.
В текущем сезоне Бернарду Силва провел 37 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 4 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что звезда «Манчестер Сити» напился в пабе.
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