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Англия
04 марта 2025, 23:29 | Обновлено 04 марта 2025, 23:46
1172
2

Стало известно, где продолжит свою карьеру звезда Манчестер Сити

Бернарду Силва станет игроком «ПСЖ»

04 марта 2025, 23:29 | Обновлено 04 марта 2025, 23:46
1172
2
Стало известно, где продолжит свою карьеру звезда Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва покинет клуб в конце сезона, сообщает Fichajes.

По информации источника, 30-летний футболист достиг соглашения с «ПСЖ» и присоединится к французскому клубу летом. «Горожане» установили ценник на игрока в размере 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Бернарду Силва провел 37 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 4 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Манчестер Сити» напился в пабе.

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Бернарду Силва ПСЖ Манчестер Сити трансферы трансферы Лиги 1 трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 2
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ivankondrat96
Схоже, що ця угода має влаштувати усі стороні. Манчестер Сіті влаштовує велику перебудову. Бернарду Сілва ще не сказав свого останнього слова у футболі.
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