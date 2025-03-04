ВИДЕО. Гвардиола будет в шоке. Звезда Ман Сити напился в пабе
Джек Грилиш продолжает радовать английские СМИ своим стилем жизни
Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш попал в очередной скандал с употреблением алкоголя.
Британские СМИ заметили звездного 29-летнего футболиста, когда он ночью в воскресенье выходил из паба в Ньюкасле. На видео четко заметно, что Джек находится в нетрезвом состоянии, ведь с большим трудом идет вперед, избегая разговора с папарацци.
В сезоне 2024/25 Джек Грилиш провел 26 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Жузеп Гвардиола готов продать Джека Грилиша.
ВИДЕО. Гвардиола будет в шоке. Звезда Ман Сити напился в пабе
Jack Grealish leaves Newcastle pub looking unsteady pic.twitter.com/8H86Ae721f— Mail Sport (@MailSport) March 3, 2025
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