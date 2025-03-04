Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гвардиола будет в шоке. Звезда Ман Сити напился в пабе
Англия
04 марта 2025, 11:30 |
1957
1

ВИДЕО. Гвардиола будет в шоке. Звезда Ман Сити напился в пабе

Джек Грилиш продолжает радовать английские СМИ своим стилем жизни

04 марта 2025, 11:30 |
1957
1
ВИДЕО. Гвардиола будет в шоке. Звезда Ман Сити напился в пабе
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш попал в очередной скандал с употреблением алкоголя.

Британские СМИ заметили звездного 29-летнего футболиста, когда он ночью в воскресенье выходил из паба в Ньюкасле. На видео четко заметно, что Джек находится в нетрезвом состоянии, ведь с большим трудом идет вперед, избегая разговора с папарацци.

В сезоне 2024/25 Джек Грилиш провел 26 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Жузеп Гвардиола готов продать Джека Грилиша.

ВИДЕО. Гвардиола будет в шоке. Звезда Ман Сити напился в пабе

По теме:
Определены все четвертьфинальные пары Кубка Англии. Когда состоятся матчи?
Была операция. Защитник Манчестер Сити получил травму в матче с Плимутом
Усик анонсировал возвращение на ринг
Джек Грилиш Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео алкоголь lifestyle
Дмитрий Вус Источник: Daily Mail
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 04 марта 2025, 12:06 0
Реал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 4 марта в 22:00 по Киеву

Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Футбол | 04 марта 2025, 07:52 6
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену

Вероятно, украинский вратарь летом перейдет в «Манчестер Сити»

Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
Футбол | 04.03.2025, 08:26
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
Челси принял решение по Мудрику. Клубу это обойдется в €100 миллионов
Был ли пенальти? Матч в Польше с участием украинцев закончился скандалом
Футбол | 04.03.2025, 07:15
Был ли пенальти? Матч в Польше с участием украинцев закончился скандалом
Был ли пенальти? Матч в Польше с участием украинцев закончился скандалом
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Мир азарта | 04.03.2025, 08:00
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Лига чемпионов: ПСЖ – Ливерпуль. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KIEWADIM
 Нахерячился немного, с кем не бывает) 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
Александр УСИК: «Послушайте, он сейчас номер один в боксе»
03.03.2025, 07:50 3
Бокс
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
Дочь миллиардера завоевала второй титул в карьере, выиграв финал 6:0, 6:0
03.03.2025, 02:27 6
Теннис
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
Йожеф САБО: «Я вытянул Шевченко, и вот такая благодарность...»
02.03.2025, 12:26 14
Футбол
Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
Спасительный гол Довбика! Рома дома одолела Комо
02.03.2025, 20:52 12
Футбол
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
Месси решил, за какой клуб будет играть дальше. Он удивил Барселону
03.03.2025, 08:50 1
Футбол
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
Таловеров откровенно рассказал, помогает ли Мудрик Украине
02.03.2025, 11:13 2
Футбол
ВИДЕО. Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
ВИДЕО. Обнаженная жена экс-защитника сборной Украины показала, как кайфует
02.03.2025, 11:45 18
Футбол
Хасим РАХМАН: «Именно поэтому Усик победил Фьюри в реванше»
Хасим РАХМАН: «Именно поэтому Усик победил Фьюри в реванше»
03.03.2025, 01:18
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем