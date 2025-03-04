Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш попал в очередной скандал с употреблением алкоголя.

Британские СМИ заметили звездного 29-летнего футболиста, когда он ночью в воскресенье выходил из паба в Ньюкасле. На видео четко заметно, что Джек находится в нетрезвом состоянии, ведь с большим трудом идет вперед, избегая разговора с папарацци.

В сезоне 2024/25 Джек Грилиш провел 26 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Жузеп Гвардиола готов продать Джека Грилиша.

ВИДЕО. Гвардиола будет в шоке. Звезда Ман Сити напился в пабе