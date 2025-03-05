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05 марта 2025, 01:34 |
152
0

ФОТО. Как Дэвид Бекхэм поддержал сына. Топ-отец

Пример для всех

05 марта 2025, 01:34 |
152
0
ФОТО. Как Дэвид Бекхэм поддержал сына. Топ-отец
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм

Дэвид Бекхэм поддержал сына Ромео после его дебюта на подиуме Versace.

Совладелец «Интер Майами» опубликовал фото Ромео Бекхэма в сторис Instagram и написал: «Горжусь тобой, дружище!».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ромео, который не смог реализовать себя в футболе, решил стать моделью и недавно принял участие в показе Versace на Миланской неделе моды.

Он появился на подиуме в серебристом жилете, ботинках с змеином узором и черных перчатках с драгоценностями.

Прекрасный пример любящего отца, который принимает сына во всех его проявлениях.

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фото lifestyle Дэвид Бекхэм Ромео Бекхэм Интер Майами
Максим Лапченко Источник: Instagram
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