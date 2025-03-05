ФОТО. Как Дэвид Бекхэм поддержал сына. Топ-отец
Пример для всех
Дэвид Бекхэм поддержал сына Ромео после его дебюта на подиуме Versace.
Совладелец «Интер Майами» опубликовал фото Ромео Бекхэма в сторис Instagram и написал: «Горжусь тобой, дружище!».
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Ромео, который не смог реализовать себя в футболе, решил стать моделью и недавно принял участие в показе Versace на Миланской неделе моды.
Он появился на подиуме в серебристом жилете, ботинках с змеином узором и черных перчатках с драгоценностями.
Прекрасный пример любящего отца, который принимает сына во всех его проявлениях.
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