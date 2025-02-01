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Испания
01 февраля 2025, 03:42 |
262
0

Реал не готов платить суперзвезде, как Мбаппе. Он может скоро покинуть клуб

Будущее Винисиуса в «Реале» под вопросом

01 февраля 2025, 03:42 |
262
0
Реал не готов платить суперзвезде, как Мбаппе. Он может скоро покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

«Реал» Мадрид может остаться без суперзвездного нападающего Винисиуса Жуниора.

Руководство «Реала» определило, что сохранение бразильца в команде является приоритетным, ему готовы предложить новый контракт, но в свою очередь в Мадриде не позволят бразильцу диктовать свои условия. Он хотел бы получать одинаковую зарплату с Мбаппе и рассчитывает на большой бонус за подписание нового соглашения, однако сливочные не готовы на это идти.

Если Винисиус решит покинуть клуб, то «Реал» его продаст. В Мадриде не считают бразильца неприкосновенным.

В этом сезоне Винисиус отыграл за «Реал» 26 матчей, забил 16 голов и сделал 10 ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Винисиуса за 200 млн евро.

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Реал Мадрид Винисиус Жуниор Ла Лига чемпионат Испании по футболу Килиан Мбаппе финансы
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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