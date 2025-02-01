Реал не готов платить суперзвезде, как Мбаппе. Он может скоро покинуть клуб

«Реал» Мадрид может остаться без суперзвездного нападающего Винисиуса Жуниора.

Руководство «Реала» определило, что сохранение бразильца в команде является приоритетным, ему готовы предложить новый контракт, но в свою очередь в Мадриде не позволят бразильцу диктовать свои условия. Он хотел бы получать одинаковую зарплату с Мбаппе и рассчитывает на большой бонус за подписание нового соглашения, однако сливочные не готовы на это идти.

Если Винисиус решит покинуть клуб, то «Реал» его продаст. В Мадриде не считают бразильца неприкосновенным.

В этом сезоне Винисиус отыграл за «Реал» 26 матчей, забил 16 голов и сделал 10 ассистов. Ранее сообщалось, что «Реал» готов продать Винисиуса за 200 млн евро.