Наполи – Рома – 2:2. Два пенальти во втором тайме. Видео голов и обзор
Рома продолжает погоню за ЛЧ
28 апреля «Наполи» на стадионе «Диего Армандо Марадона» принимал римскую «Рому».
Первый тайм прошел без голов. Куда ярче прошла вторая половина встречи – команды забили по 2 гола.
В хозяев с игры забил Матиас Оливера, а удар с «точки» реализовал Виктор Осимхен. За «волков» пенальти реализовал Пауло Дибала, а Тэмми Абрахам за минуту до конца основного времени спас для гостей поединок.
Серия А 2023/24. 34-й тур. 28 апреля
Наполи – Рома – 2:2
Голы: Оливера, 65, Осимхен, 84 (пен.) – Дибала, 59 (пен.), Абрахам, 89
Гол Дибалы
Гол Оливейры
Гол Осимхена
Гол Абрахама
Видеообзор матча
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