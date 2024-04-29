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  4. Наполи – Рома – 2:2. Два пенальти во втором тайме. Видео голов и обзор
Италия
29 апреля 2024, 02:24 | Обновлено 29 апреля 2024, 02:26
9
0

Наполи – Рома – 2:2. Два пенальти во втором тайме. Видео голов и обзор

Рома продолжает погоню за ЛЧ

29 апреля 2024, 02:24 | Обновлено 29 апреля 2024, 02:26
9
0
Наполи – Рома – 2:2. Два пенальти во втором тайме. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 апреля «Наполи» на стадионе «Диего Армандо Марадона» принимал римскую «Рому».

Первый тайм прошел без голов. Куда ярче прошла вторая половина встречи – команды забили по 2 гола.

В хозяев с игры забил Матиас Оливера, а удар с «точки» реализовал Виктор Осимхен. За «волков» пенальти реализовал Пауло Дибала, а Тэмми Абрахам за минуту до конца основного времени спас для гостей поединок.

Серия А 2023/24. 34-й тур. 28 апреля

Наполи – Рома – 2:2

Голы: Оливера, 65, Осимхен, 84 (пен.) – Дибала, 59 (пен.), Абрахам, 89

Гол Дибалы

Гол Оливейры

Гол Осимхена

Гол Абрахама

Видеообзор матча

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Наполи Рома Рим Наполи - Рома чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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