Наполи – Рома – 2:2. Два пенальти во втором тайме. Видео голов и обзор

28 апреля «Наполи» на стадионе «Диего Армандо Марадона» принимал римскую «Рому».

Первый тайм прошел без голов. Куда ярче прошла вторая половина встречи – команды забили по 2 гола.

В хозяев с игры забил Матиас Оливера, а удар с «точки» реализовал Виктор Осимхен. За «волков» пенальти реализовал Пауло Дибала, а Тэмми Абрахам за минуту до конца основного времени спас для гостей поединок.

Серия А 2023/24. 34-й тур. 28 апреля

Наполи – Рома – 2:2

Голы: Оливера, 65, Осимхен, 84 (пен.) – Дибала, 59 (пен.), Абрахам, 89

Гол Дибалы

Гол Оливейры

Гол Осимхена

Гол Абрахама

Видеообзор матча