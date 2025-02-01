ТАУСОН: «В тот день, когда у Даяны все получается, обыграть ее невозможно»

Клара Таусон (Дания, WTA 39) высказалась о предстоящей встрече с украинкой Даяной Ястремской (WTA 72) в полуфинале турнира WTA 500 в Линце:

«Если кто-то видел ее матч против Саккари, то заметил, насколько мощные удары она наносит и как смело идет в атаку. В тот день, когда у нее все получается, обыграть ее почти невозможно, так что надеюсь, что завтра у нее будет чуть менее удачный день, а у меня – наоборот, все сложится.

При этом я уверена, что нас ждет отличный поединок: мы обе любим сильно бить по мячу. Думаю, Даяна наносит удары, возможно, чуть мощнее, чем я, но матч все равно обещает быть захватывающим. Посмотрим, как у нас будет получаться по ходу встречи, но надеюсь, что болельщикам понравится наше противостояние».

Даяна и Клара выйдут на корт в 14:00 и разыграют путевку в финал австрийского пятисотника.