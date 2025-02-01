Принц вернулся домой. Фанати отреагировали на переход Неймара в Сантос

31 января бразильский клуб «Сантос» официально сообщил о возвращении Неймара. Футболист подписал контракт с клубом на правах свободного агента, после того как расторг соглашение с саудовским «Аль-Хиляль». Контракт с клубом рассчитан всего на 6 месяцев.

Неймар присоединился к «Аль-Хиляль» в 2023 году, но из-за травм почти не выходил на поле, проведя за полтора сезона всего семь матчей. Теперь он вернулся в клуб, с которого начал свою карьеру в 2009 году. В «Сантосе» он играл до 2013 года, после чего был продан в «Барселону» за 88 миллионов евро. «Сантос» недавно выиграл вторую лигу Бразилии и вернулся в элиту. Неймар будет выступать под легендарным 10 номером, под которым ранее играл сам Пеле.

Переход Неймара был самым ожидаемым в это трансферное окно не только для бразильских фанатов, слухи о котором ходили с лета 2024 года, но и они не могут поверить, что трансфер все-таки состоялся.

Central do Braga: «Соврал жене, но не соврал клубу».

Central do Flamengo: «Тот, кто говорит «да пошел ты» на это, внутри умирает от счастья. Очень круто видеть этого парня снова в бразильском футболе».

Daniel Gonzalez: «Просто величайшее подписание в истории бразильского футбола. Неймар проявил столько любви и благодарности к нашему клубу. Мы любим тебя всегда».

Arthur F. Garbuio: «Мы все знали, что ты вернешься...».

Gu: «Знаете, что я думаю об этом приезде Неймара? Я думаю, что маркетинговая команда «Сантоса» работает слишком плохо для такого уровня игрока... Как будто они подписали среднего игрока, для Неймара они должны были сделать что-то грандиозное».

Pure Football: «Возвращение Неймара в родную команду – музыка для моих ушей».

GALAO: «Я думаю, это очень хорошо, что звезды приезжают или возвращаются в Бразилию, такие как Халк, Неймар, Суарес, это сильно поднимает уровень бразильского футбола! Поздравляю «Сантос», думаю, Неймар еще много поиграет в футбол».

Vitinho: «Я из Сан-Паулу, но мне не терпится увидеть, как вы играете».

Arthur: «Спасибо тебе, Неймар. Спасибо, что позволил мне испытать это снова».

Muuhecv: «Наконец-то я увижу его в бразильском футболе».

About Fut: «Не могу поверить, что вижу это, друг».