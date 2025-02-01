ВИДЕО. Кто оформил дубль? Парма продолжила неудачную серию, грозит вылет

В матче 23-го тура чемпионата Италии команда «Лечче» на выезде обыграла «Парму» со счетом 3:1.

У гостей отличился Никола Крстович и дубль оформил Сантьяго Пьеротти, который оформил дубль.

У хозяев гол забил Эмануэле Валери, реализовав пенальти. «Парма» продолжила неудачную серию – 5 матчей без побед.

«Лечче» с 23 очками занимает 13-е место, «Парма» с 20 баллами находится на 18-й позиции, в зоне вылета.

Серия А. 23-й тур. 31 января

Парма – Лечче – 1:3

Гол: Валери, 34 (пен) – Крстович, 36, Пьеротти, 63, 90+3

Видео голов и обзор матча