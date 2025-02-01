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Чемпионат Италии
Парма
31.01.2025 21:45 – FT 1 : 3
Лечче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
01 февраля 2025, 02:43 | Обновлено 01 февраля 2025, 02:53
6
0

ВИДЕО. Кто оформил дубль? Парма продолжила неудачную серию, грозит вылет

Парма на своей арене проиграла команде Лечче со счетом 1:3

01 февраля 2025, 02:43 | Обновлено 01 февраля 2025, 02:53
6
0
ВИДЕО. Кто оформил дубль? Парма продолжила неудачную серию, грозит вылет
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 23-го тура чемпионата Италии команда «Лечче» на выезде обыграла «Парму» со счетом 3:1.

У гостей отличился Никола Крстович и дубль оформил Сантьяго Пьеротти, который оформил дубль.

У хозяев гол забил Эмануэле Валери, реализовав пенальти. «Парма» продолжила неудачную серию – 5 матчей без побед.

«Лечче» с 23 очками занимает 13-е место, «Парма» с 20 баллами находится на 18-й позиции, в зоне вылета.

Серия А. 23-й тур. 31 января

Парма – Лечче – 1:3

Гол: Валери, 34 (пен) – Крстович, 36, Пьеротти, 63, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Пьеротти (Лечче).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Пьеротти (Лечче).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Крстович (Лечче).
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Эмануэле Валери (Парма).
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чемпионат Италии по футболу Парма Лечче Серия A видео голов и обзор Никола Крстович
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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