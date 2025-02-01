ВИДЕО. Кто оформил дубль? Парма продолжила неудачную серию, грозит вылет
Парма на своей арене проиграла команде Лечче со счетом 1:3
В матче 23-го тура чемпионата Италии команда «Лечче» на выезде обыграла «Парму» со счетом 3:1.
У гостей отличился Никола Крстович и дубль оформил Сантьяго Пьеротти, который оформил дубль.
У хозяев гол забил Эмануэле Валери, реализовав пенальти. «Парма» продолжила неудачную серию – 5 матчей без побед.
«Лечче» с 23 очками занимает 13-е место, «Парма» с 20 баллами находится на 18-й позиции, в зоне вылета.
Серия А. 23-й тур. 31 января
Парма – Лечче – 1:3
Гол: Валери, 34 (пен) – Крстович, 36, Пьеротти, 63, 90+3
Видео голов и обзор матча
Nel segno di Pierotti e un magistrale Krstovic, il @OfficialUSLecce porta via i 3 punti dal Tardini 🔥🔥#ParmaLecce pic.twitter.com/ewGcda65kP— Lega Serie A (@SerieA) January 31, 2025
События матча
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