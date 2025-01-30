В пятницу, 31 января, состоится матч 23-го тура чемпионата Италии «Парма» – «Лечче». Команды идут в нижней части турнирной таблицы и имеют одинаковое количество очков.

Парма

«Парма» не выигрывает четыре матча подряд – две ничьи и два поражения. Особенно обидным было поражение от «Милана» (2:3) в предыдущем туре. «Парма» пропустила два мяча в компенсированное время. Команда получила три и более мяча в седьмой раз в сезоне. В турнирной таблице «Парма» занимает 16-е место, набрав 20 очков. Причем 12 из них команда добыла в домашних поединках. «Парма» довольно результативно играет дома, но и пропускает немало.

Лечче

«Лечче» проиграл два последних поединка, и оба с крупным счетом. Команда в гостях уступила «Кальяри» (1:4) и дома получила по носу от «Интера» (0:4). В целом, у подопечных Марко Джампаоло шесть крупных поражений в сезоне. У «Лечче», как и у «Пармы», 20 очков. Но по дополнительным показателям «Лечче» занимает 18-ю позицию в турнирной таблице. А это уже зона вылета. В гостях «Лечче» играет не очень хорошо – хуже только «Венеция».

Личные встречи

В первом круге команды встретились на поле «Лечче» и сыграли вничью 2:2.

«Парма» – «Лечче»: ключевая статистика и тренды

У команд примерно равное количество пропущенных мячей, но «Парма» забила на 13 больше. 77% матчей «Пармы» завершаются с голами обеих команд.

«Парма» (возможный состав): Судзуки, Валери, Валенти, Вольякко, Дель Прато, Зом, Кейта, Михэилэ, Эрнани, Альмквист, Канчельери.

«Лечче» (возможный состав): Фальконе, Доргу, Жан, Баскиротто, Гильбер, Пьерре, Кулибали, Хельгасон, Моренте, Крстович, Пьеротти.

Прогноз

В матчах с участием «Пармы» редко обходится без забитых мячей. Возможен вариант с тотал больше 2,5 (коэффициент 1,84).