Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Парма – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Парма
31.01.2025 21:45 - : -
Лечче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
30 января 2025, 21:36 | Обновлено 30 января 2025, 21:38
20
0

Парма – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 31 января в 21:45 по Киеву

30 января 2025, 21:36 | Обновлено 30 января 2025, 21:38
20
0
Парма – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Парма

В пятницу, 31 января, состоится матч 23-го тура чемпионата Италии «Парма» – «Лечче». Команды идут в нижней части турнирной таблицы и имеют одинаковое количество очков.

Парма

«Парма» не выигрывает четыре матча подряд – две ничьи и два поражения. Особенно обидным было поражение от «Милана» (2:3) в предыдущем туре. «Парма» пропустила два мяча в компенсированное время. Команда получила три и более мяча в седьмой раз в сезоне. В турнирной таблице «Парма» занимает 16-е место, набрав 20 очков. Причем 12 из них команда добыла в домашних поединках. «Парма» довольно результативно играет дома, но и пропускает немало.

Лечче

«Лечче» проиграл два последних поединка, и оба с крупным счетом. Команда в гостях уступила «Кальяри» (1:4) и дома получила по носу от «Интера» (0:4). В целом, у подопечных Марко Джампаоло шесть крупных поражений в сезоне. У «Лечче», как и у «Пармы», 20 очков. Но по дополнительным показателям «Лечче» занимает 18-ю позицию в турнирной таблице. А это уже зона вылета. В гостях «Лечче» играет не очень хорошо – хуже только «Венеция».

Личные встречи

В первом круге команды встретились на поле «Лечче» и сыграли вничью 2:2.

«Парма» – «Лечче»: ключевая статистика и тренды

У команд примерно равное количество пропущенных мячей, но «Парма» забила на 13 больше. 77% матчей «Пармы» завершаются с голами обеих команд.

«Парма» (возможный состав): Судзуки, Валери, Валенти, Вольякко, Дель Прато, Зом, Кейта, Михэилэ, Эрнани, Альмквист, Канчельери.

«Лечче» (возможный состав): Фальконе, Доргу, Жан, Баскиротто, Гильбер, Пьерре, Кулибали, Хельгасон, Моренте, Крстович, Пьеротти.

Прогноз

В матчах с участием «Пармы» редко обходится без забитых мячей. Возможен вариант с тотал больше 2,5 (коэффициент 1,84).

Прогноз Sport.ua
Парма
31 января 2025 -
21:45
Лечче
Тотал больше 2,5 1,84 Сделать ставку
По теме:
Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФКСБ – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Леганес – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Парма Лечче прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Италии по футболу Серия A
Сергій Турчак
Сергій Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
Футбол | 30 января 2025, 17:50 5
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем

Нападающий Ромы рассмешил представительницу СМИ

Динамо – РФШ. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 30 января 2025, 20:05 172
Динамо – РФШ. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо – РФШ. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Первую ничью киевляне добыли. Может, наконец добудут и первую победу?

Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Бокс | 30.01.2025, 09:13
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
Бокс | 30.01.2025, 11:52
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
ФОТО. Шахтер попрощался со Степаненко трогательным семейным снимком
Футбол | 30.01.2025, 22:13
ФОТО. Шахтер попрощался со Степаненко трогательным семейным снимком
ФОТО. Шахтер попрощался со Степаненко трогательным семейным снимком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
Зидан ответил, кто его самый любимый игрок после Роналду и Месси
29.01.2025, 08:32 4
Футбол
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
29.01.2025, 16:48 10
Футбол
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
29.01.2025, 16:36
Мир азарта
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
29.01.2025, 07:50 7
Бокс
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
30.01.2025, 07:50 26
Футбол
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
29.01.2025, 23:56 219
Футбол
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
28.01.2025, 20:17 4
Футбол
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
28.01.2025, 17:10 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем