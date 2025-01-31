«Заработают много». Названа сумма, за которую Арсенал продаст Зинченко

Журналист Goal.com Чарльз Уоттс поделился мнением относительно ситуации вокруг возможного трансфера украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

«Я думаю, что есть большая вероятность, что кто-то уйдет, и я думаю, что Зинченко был бы тем, кого «Арсенал» в идеале хотел бы продать. Им интересуются в Испании и Германии. Дортмундская «Боруссия», безусловно, заинтересована в нем.

Нам придется подождать и посмотреть, усилят ли они свой интерес и сделают предложение. Но я думаю, что если они таки сделают, «Арсенал» будет открыт для этого.

Если бы «Боруссия» появилась с 20 млн или 15 млн фунтов стерлингов, я думаю, они бы заработали на игроке, который сейчас находится на обочине событий в «Арсенале», и к тому же заработали бы достаточно много. Думаю, он является приоритетом для продажи, и меня не удивит, если с ним что-то произойдет до конца трансферного окна», – сказал Уоттс Sports Mole.

Сообщалось, что европейский гранд близок к подписанию Зинченко.