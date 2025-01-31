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Англия
31 января 2025, 21:53 | Обновлено 31 января 2025, 22:29
1431
2

«Заработают много». Названа сумма, за которую Арсенал продаст Зинченко

Чарльз Уоттс прокомментировал ситуацию с будущим украинского защитника

31 января 2025, 21:53 | Обновлено 31 января 2025, 22:29
1431
2
«Заработают много». Названа сумма, за которую Арсенал продаст Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Журналист Goal.com Чарльз Уоттс поделился мнением относительно ситуации вокруг возможного трансфера украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.

«Я думаю, что есть большая вероятность, что кто-то уйдет, и я думаю, что Зинченко был бы тем, кого «Арсенал» в идеале хотел бы продать. Им интересуются в Испании и Германии. Дортмундская «Боруссия», безусловно, заинтересована в нем.

Нам придется подождать и посмотреть, усилят ли они свой интерес и сделают предложение. Но я думаю, что если они таки сделают, «Арсенал» будет открыт для этого.

Если бы «Боруссия» появилась с 20 млн или 15 млн фунтов стерлингов, я думаю, они бы заработали на игроке, который сейчас находится на обочине событий в «Арсенале», и к тому же заработали бы достаточно много. Думаю, он является приоритетом для продажи, и меня не удивит, если с ним что-то произойдет до конца трансферного окна», – сказал Уоттс Sports Mole.

Сообщалось, что европейский гранд близок к подписанию Зинченко.

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Комментарии 2
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Victor673256ua
Щось мені здається, що Зінченко взимку так нікуди і не перейде. Одні цікавляться, інші хочуть купити... Але залишилось всього два дні
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