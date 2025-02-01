Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винницкая Нива минимально проиграла Подолью в первом зимнем спарринге
Украина. Первая лига
01 февраля 2025, 04:31 | Обновлено 01 февраля 2025, 05:07
50
0

Винницкая Нива минимально проиграла Подолью в первом зимнем спарринге

Единственный гол после стандарта ударом головой забил Вадим Шаврин

01 февраля 2025, 04:31 | Обновлено 01 февраля 2025, 05:07
50
0
Винницкая Нива минимально проиграла Подолью в первом зимнем спарринге
ФК Нива Винница. Юрий Ярошенко

31 января винницкая «Нива» провела первый в зимнее межсезонье контрольный поединок. В гостях подопечные Юрия Ярошенко минимально уступили хмельницкому «Подолью» – 0:1.

По разным причинам отсутствовали играющий президент «Нивы» Артур Загорулько, Даниил Мельник, Александр Евтихов (оба участвовали в сборах студенческой сборной Украины) и травмированный Артур Петленко.

В первом тайме на поле шла примерно равная борьба, а после перерыва на замену выходили молодые нивовцы и игроки на просмотре. И хозяевам поля удалось вырвать победу. Единственный мяч (после розыгрыша стандарта) на 78-й минуте головой забил Вадим Шаврин.

Главный тренер «Нивы» Юрий Ярошенко рассказал: «Для этого этапа подготовки игра нашей команды получилась достаточно конкурентной. «Нива» имела хорошие голевые возможности (особенно в первом тайме) и шансы даже на победу. В частности, хорошие шансы забить упустили Чигур, Кобцов, Якимчук. Не реализовали мы и стандарт по линии штрафной. Хотя и у хозяев хватало голевых шансов. Хорошо проявили себя как наши опытные игроки (в первую очередь, Александр Борячук), так и молодежь. Хотя некоторые футболисты и разочаровали».

Следующий поединок Нива проведет снова против Подолья, но теперь дома. Планируется, что игра состоится в Виннице 8 февраля. Также интересно, что этот матч состоится в необычном формате – 4 тайма по 30 минут каждый. По словам Юрия Ярошенко, это позволит тренерскому штабу оценить кондиции имеющихся футболистов и перспективы новичков. Ожидается и возвращение футболистов основного состава, отсутствовавших в первом спарринге против «Подолья».

Товарищеский матч. 31 января 2025 года, Хмельницкий

Подолье Хмельницкий – Нива Винница – 1:0

Гол: Вадим Шаврин, 78

Нива Винница: Захарчук (в), Борячук, Меженский, А.Мельник, два игрока на просмотре, Кобцов, Власенко, Чигур, Якимчук, Юрченко.

По теме:
Бартулович перевел воспитанника Динамо в дубль Зари
В Металлист 1925 прибыл на просмотр опытный украинский защитник
Пропустили два мяча. Кривбасс уступил шведскому клубу
Нива Винница Подолье Хмельницкий товарищеские матчи Юрий Ярошенко учебно-тренировочные сборы Артур Загорулько Вадим Шаврин
Николай Степанов Источник: ФК Нива Вц
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала
Футбол | 31 января 2025, 06:47 0
Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала
Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала

Борьбу за трофей продолжат 24 лучшие команды, 8 из них начнут с 1/8 финала

Определен лучший бразилец в истории. Кто опередил Роналдо и Неймара?
Футбол | 01 февраля 2025, 02:47 0
Определен лучший бразилец в истории. Кто опередил Роналдо и Неймара?
Определен лучший бразилец в истории. Кто опередил Роналдо и Неймара?

Наибольшее признание досталось бразильцу Пеле

С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 31.01.2025, 14:25
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
С кем сыграет Довбик? Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы
Бражко и Ванат в футболке Шахтера? Реакция игроков киевского клуба
Футбол | 31.01.2025, 22:31
Бражко и Ванат в футболке Шахтера? Реакция игроков киевского клуба
Бражко и Ванат в футболке Шахтера? Реакция игроков киевского клуба
Первый в истории. Украинский вратарь подписал контракт с Атлетико
Футбол | 31.01.2025, 11:05
Первый в истории. Украинский вратарь подписал контракт с Атлетико
Первый в истории. Украинский вратарь подписал контракт с Атлетико
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
30.01.2025, 23:55 315
Футбол
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
30.01.2025, 23:52 10
Футбол
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
Степаненко пояснил, почему решил покинуть Шахтер и перейти в турецкий клуб
30.01.2025, 02:43 2
Футбол
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
31.01.2025, 13:25 50
Футбол
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 7
Футбол
Эксперт объяснил, почему Бущана продали за три миллиона евро
Эксперт объяснил, почему Бущана продали за три миллиона евро
30.01.2025, 09:02 2
Футбол
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
30.01.2025, 09:13 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем