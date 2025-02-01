Винницкая Нива минимально проиграла Подолью в первом зимнем спарринге

31 января винницкая «Нива» провела первый в зимнее межсезонье контрольный поединок. В гостях подопечные Юрия Ярошенко минимально уступили хмельницкому «Подолью» – 0:1.

По разным причинам отсутствовали играющий президент «Нивы» Артур Загорулько, Даниил Мельник, Александр Евтихов (оба участвовали в сборах студенческой сборной Украины) и травмированный Артур Петленко.

В первом тайме на поле шла примерно равная борьба, а после перерыва на замену выходили молодые нивовцы и игроки на просмотре. И хозяевам поля удалось вырвать победу. Единственный мяч (после розыгрыша стандарта) на 78-й минуте головой забил Вадим Шаврин.

Главный тренер «Нивы» Юрий Ярошенко рассказал: «Для этого этапа подготовки игра нашей команды получилась достаточно конкурентной. «Нива» имела хорошие голевые возможности (особенно в первом тайме) и шансы даже на победу. В частности, хорошие шансы забить упустили Чигур, Кобцов, Якимчук. Не реализовали мы и стандарт по линии штрафной. Хотя и у хозяев хватало голевых шансов. Хорошо проявили себя как наши опытные игроки (в первую очередь, Александр Борячук), так и молодежь. Хотя некоторые футболисты и разочаровали».

Следующий поединок Нива проведет снова против Подолья, но теперь дома. Планируется, что игра состоится в Виннице 8 февраля. Также интересно, что этот матч состоится в необычном формате – 4 тайма по 30 минут каждый. По словам Юрия Ярошенко, это позволит тренерскому штабу оценить кондиции имеющихся футболистов и перспективы новичков. Ожидается и возвращение футболистов основного состава, отсутствовавших в первом спарринге против «Подолья».

Товарищеский матч. 31 января 2025 года, Хмельницкий

Подолье Хмельницкий – Нива Винница – 1:0

Гол: Вадим Шаврин, 78

Нива Винница: Захарчук (в), Борячук, Меженский, А.Мельник, два игрока на просмотре, Кобцов, Власенко, Чигур, Якимчук, Юрченко.