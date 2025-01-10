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  4. «Не забывает Винницу». Как Цыганков помогает родному городу?
Испания
10 января 2025, 11:33 |
653
0

«Не забывает Винницу». Как Цыганков помогает родному городу?

Игорь Гатауллин рассказал о помощи от футболиста «Жироны»

10 января 2025, 11:33 |
653
0
«Не забывает Винницу». Как Цыганков помогает родному городу?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Глава Винницкой областной федерации футбола Игорь Гатауллин рассказал о помощи со стороны футболиста испанской «Жироны» Виктора Цыганкова:

– Не отказывается ли от Винницы самый звездный местный воспитанник Виктор Цыганков?

– Как он может отказаться от родного города? Виктор – сын моего большого друга Виталия Цыганкова. Он не забывает Винницу и не только на словах. Последнее, что Виктор Цыганков сделал (вместе с отцом – прим.) – для своей футбольной школы (ныне ДЮСШ Нива – прим.) закупил около 800 мячей. И приобрел форму для четырех или пяти юношеских команд «Нивы». Это было полгода назад, – рассказал Гатауллин.

В этом сезоне Виктор Цыганков провел за «Жирону» 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отметился одной результативной передачей. Ранее украинский футболист сменил имидж.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Виктор Цыганков Нива Винница Игорь Гатауллин
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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