«Не забывает Винницу». Как Цыганков помогает родному городу?

Глава Винницкой областной федерации футбола Игорь Гатауллин рассказал о помощи со стороны футболиста испанской «Жироны» Виктора Цыганкова:

– Не отказывается ли от Винницы самый звездный местный воспитанник Виктор Цыганков?

– Как он может отказаться от родного города? Виктор – сын моего большого друга Виталия Цыганкова. Он не забывает Винницу и не только на словах. Последнее, что Виктор Цыганков сделал (вместе с отцом – прим.) – для своей футбольной школы (ныне ДЮСШ Нива – прим.) закупил около 800 мячей. И приобрел форму для четырех или пяти юношеских команд «Нивы». Это было полгода назад, – рассказал Гатауллин.

В этом сезоне Виктор Цыганков провел за «Жирону» 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отметился одной результативной передачей. Ранее украинский футболист сменил имидж.