ФОТО. Поможет улучшить результаты? Цыганков решил сменить имидж

Футболист испанской «Жироны» Виктор Цыганков решил сменить имидж – украинского вингера заметили на тренировках в непривычном виде.

Каталонский клуб продолжает готовится к ближайшему матчу чемпионата – 11 января подопечные Мичела сыграют против «Алавеса» на выезде. Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.

Цыганков тренируется вместе с командой и продолжает восстанавливаться после травмы. Украинский игрок пропустил шесть последних поеинков. В этом сезоне вингер провел за каталонский клуб 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

«Жирона» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата – подопечные Мичела набрали 25 баллов.