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  4. ФОТО. Поможет улучшить результаты? Цыганков решил сменить имидж
Испания
07 января 2025, 17:05 |
278
1

ФОТО. Поможет улучшить результаты? Цыганков решил сменить имидж

Украинский вингер продолжает восстанавливаться после травмы

07 января 2025, 17:05 |
278
1
ФОТО. Поможет улучшить результаты? Цыганков решил сменить имидж
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Футболист испанской «Жироны» Виктор Цыганков решил сменить имидж – украинского вингера заметили на тренировках в непривычном виде.

Каталонский клуб продолжает готовится к ближайшему матчу чемпионата – 11 января подопечные Мичела сыграют против «Алавеса» на выезде. Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.

Цыганков тренируется вместе с командой и продолжает восстанавливаться после травмы. Украинский игрок пропустил шесть последних поеинков. В этом сезоне вингер провел за каталонский клуб 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

«Жирона» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата – подопечные Мичела набрали 25 баллов.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Алавес Виктор Цыганков фото смена имиджа
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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umnuy2
одного после такого причесона мельдоний уже скосил
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