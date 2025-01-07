ФОТО. Поможет улучшить результаты? Цыганков решил сменить имидж
Украинский вингер продолжает восстанавливаться после травмы
Футболист испанской «Жироны» Виктор Цыганков решил сменить имидж – украинского вингера заметили на тренировках в непривычном виде.
Каталонский клуб продолжает готовится к ближайшему матчу чемпионата – 11 января подопечные Мичела сыграют против «Алавеса» на выезде. Начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.
Цыганков тренируется вместе с командой и продолжает восстанавливаться после травмы. Украинский игрок пропустил шесть последних поеинков. В этом сезоне вингер провел за каталонский клуб 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
«Жирона» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата – подопечные Мичела набрали 25 баллов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Гиорги Мепаришвили пройдет просмотр в киевском клубе
Подписание 26-летнего хавбека может также стоить должности президента Жоану Лапорте…