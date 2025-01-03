Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два украинца на поле. Жирона провела тренировку накануне матча Ла Лиги
Испания
03 января 2025, 12:14 |
1611
0

Два украинца на поле. Жирона провела тренировку накануне матча Ла Лиги

Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов занимались под руководством Мичела

03 января 2025, 12:14 |
1611
0
Два украинца на поле. Жирона провела тренировку накануне матча Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

11 января испанская «Жирона» проведет первый официальный матч в 2025 году – в матче 19-го тура Ла Лиги сыграют против «Алавеса» на выезде.

Накануне каталонский клуб опубликовал видео первой тренировки в этом году. Футболисты «Жироны» занимались различными упражнениями под руководством наставника Мичела.

Участие в занятиях приняли два украинский футболиста – вингер Виктор Цыганков и вратарь Владислав Крапивцов, который недавно подписал контракт с испанским клубом.

«Жирона» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата – в активе клуба 25 баллов. Виктор Цыганков в этом сезоне провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Владислав Крапивцов подписал контракт с «Жироной» в начале декабря 2024 года.

ВИДЕО. Тренировка «Жироны» накануне матча чемпионата с «Алавесом»

По теме:
Реал уже определился с заменой Анчелотти. Это европейский чемпион
Останется с Цыганковым? Жирона хочет выкупить контракт игрока Тоттенхэма
«Стрессово». Агент рассказал, как Ольмо реагирует на проблемы Барселони
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Жирона Виктор Цыганков Владислав Крапивцов Мичел (Мигель Анхель Санчес) тренировка видео
Микола Титюк Источник: ФК Жирона
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
Футбол | 02 января 2025, 17:07 9
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас
ОПГ хотела выкрасть Шевченко перед переходом в Милан. Известно, кто спас

Виктор Вацко рассказал резонансную историю

Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
Биатлон | 02 января 2025, 21:29 0
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе

Соревнования в Германии пройдут с 9 по 12 января

Отыграла матчбол. Калинина одолела австралийку и вышла в полуфинал Брисбена
Теннис | 03.01.2025, 05:55
Отыграла матчбол. Калинина одолела австралийку и вышла в полуфинал Брисбена
Отыграла матчбол. Калинина одолела австралийку и вышла в полуфинал Брисбена
Шаран назвал причину сенсационного объединения Руха и Карпат
Футбол | 03.01.2025, 12:52
Шаран назвал причину сенсационного объединения Руха и Карпат
Шаран назвал причину сенсационного объединения Руха и Карпат
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
Бокс | 03.01.2025, 08:23
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
02.01.2025, 09:04 5
Бокс
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
02.01.2025, 08:51 3
Футбол
БРЭДЛИ: Усик лучший? Не шутите так, я назову вам более умных, чем он
БРЭДЛИ: Усик лучший? Не шутите так, я назову вам более умных, чем он
01.01.2025, 08:53 8
Бокс
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
01.01.2025, 19:49
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
02.01.2025, 10:15 4
Хоккей
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
Новый рейтинг WBA. Супертяж опередил Фьюри и стал первым номером
02.01.2025, 18:22
Бокс
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
Руководство Аль-Насра окончательно определилось с будущим Роналду
02.01.2025, 17:54
Футбол
Победа Арсенала, вариант для Мудрика, Бенфика интересуется Бражко
Победа Арсенала, вариант для Мудрика, Бенфика интересуется Бражко
02.01.2025, 06:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем