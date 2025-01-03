Два украинца на поле. Жирона провела тренировку накануне матча Ла Лиги

11 января испанская «Жирона» проведет первый официальный матч в 2025 году – в матче 19-го тура Ла Лиги сыграют против «Алавеса» на выезде.

Накануне каталонский клуб опубликовал видео первой тренировки в этом году. Футболисты «Жироны» занимались различными упражнениями под руководством наставника Мичела.

Участие в занятиях приняли два украинский футболиста – вингер Виктор Цыганков и вратарь Владислав Крапивцов, который недавно подписал контракт с испанским клубом.

«Жирона» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата – в активе клуба 25 баллов. Виктор Цыганков в этом сезоне провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Владислав Крапивцов подписал контракт с «Жироной» в начале декабря 2024 года.

ВИДЕО. Тренировка «Жироны» накануне матча чемпионата с «Алавесом»