ВИДЕО. Две красных карточки. Вердер умудрился выиграть матч вдевятером

В матче 20-го тура чемпионата Германии «Вердер» дома обыграл «Майнц» со счетом 1:0.

На 12-й минуте форвард бременцев Марвин Дукш не реализовал пенальти. Единственный в матче гол на 14-й минуте забил Леонардо Биттенкурт.

На 90+3 минуте защитник хозяев поля Никлас Штарк получил вторую желтую карточку за задержку игры. Вскоре еще и Марко Фридль получил второе предупреждение за неспортивное поведение.

Хозяева поля остались вдевятером, но довели матч до победы. Также был удален тренер бременцев Оле Вернер.

«Вердер» с 30 очками входит в топ-7, а «Майнц» с 31 очком занимает 6-ю позицию.

Бундеслига. 20-й тур. 31 января

Вердер – Майнц – 1:0

Гол: Леонардо Биттенкурт, 14

Незабитый пенальти: Дукш 12 (Вердер)

Удаления: Штарк, 90+3, Фридль, 90+4 (Вердер)

Видеообзор матча