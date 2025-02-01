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Чемпионат Германии
Вердер
31.01.2025 21:30 – FT 1 : 0
Майнц
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Германия
01 февраля 2025, 02:23 | Обновлено 01 февраля 2025, 02:40
44
0

ВИДЕО. Две красных карточки. Вердер умудрился выиграть матч вдевятером

Единственный в матче гол на 14-й минуте забил Леонардо Биттенкурт

01 февраля 2025, 02:23 | Обновлено 01 февраля 2025, 02:40
44
0
ВИДЕО. Две красных карточки. Вердер умудрился выиграть матч вдевятером
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 20-го тура чемпионата Германии «Вердер» дома обыграл «Майнц» со счетом 1:0.

На 12-й минуте форвард бременцев Марвин Дукш не реализовал пенальти. Единственный в матче гол на 14-й минуте забил Леонардо Биттенкурт.

На 90+3 минуте защитник хозяев поля Никлас Штарк получил вторую желтую карточку за задержку игры. Вскоре еще и Марко Фридль получил второе предупреждение за неспортивное поведение.

Хозяева поля остались вдевятером, но довели матч до победы. Также был удален тренер бременцев Оле Вернер.

«Вердер» с 30 очками входит в топ-7, а «Майнц» с 31 очком занимает 6-ю позицию.

Бундеслига. 20-й тур. 31 января

Вердер – Майнц – 1:0

Гол: Леонардо Биттенкурт, 14

Незабитый пенальти: Дукш 12 (Вердер)

Удаления: Штарк, 90+3, Фридль, 90+4 (Вердер)

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
Марко Фридль (Вердер) получает красную карточку.
90’ +4
Никлас Штарк (Вердер) получает красную карточку.
14’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Биттенкурт (Вердер).
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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Вердер Майнц видео голов и обзор Марвин Дукш удаление (красная карточка)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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