Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Юлия Стародубцева – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
01 февраля 2025, 04:56 |
40
0

Юлия Стародубцева – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда отбора к турниру WTA 500 в Абу-Даби

01 февраля 2025, 04:56 |
40
0
Юлия Стародубцева – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

1 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 111) начнет выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Маккартни Кесслер (США, WTA 52). Поединок пройдет 1-м запуском на ADCB Court 1. Ориентировочное время начала игры – 09:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.

Победительница противостояния в решающем раунде отбора встретится с победительницей противостояния Теодора Костович (Сербия, WTA 886) – Диан Парри (Франция, WTA 86).

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Расписание матчей с участием украинок на турнирах WTA на 1 февраля
Стародубцева получила соперницу в квалификации турнира WTA 500 в Абу-Даби
Стародубцева проиграла 37-летней немке и вылетела из турнира в Сингапуре
Юлия Стародубцева Маккартни Кесслер смотреть онлайн WTA Абу-Даби
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала
Футбол | 31 января 2025, 06:47 0
Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала
Плей-офф Лиги Европы. Соперник для Довбика: кто с кем сыграет в 1/16 финала

Борьбу за трофей продолжат 24 лучшие команды, 8 из них начнут с 1/8 финала

Ястремская пояснила, как ей удалось обыграть экс-третью ракетку мира
Теннис | 01 февраля 2025, 02:51 0
Ястремская пояснила, как ей удалось обыграть экс-третью ракетку мира
Ястремская пояснила, как ей удалось обыграть экс-третью ракетку мира

31 января Даяна выиграла у Марии Саккари в полуфинале турнира WTA 500 в Линце

Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Бокс | 31.01.2025, 08:53
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Футбол | 31.01.2025, 19:45
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Турецкие СМИ анонсировали трансфер Зубкова в Трабзонспор
Футбол | 31.01.2025, 21:15
Турецкие СМИ анонсировали трансфер Зубкова в Трабзонспор
Турецкие СМИ анонсировали трансфер Зубкова в Трабзонспор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
Соперники для Лунина и Трубина. Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов
31.01.2025, 13:25 50
Футбол
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
31.01.2025, 16:20 39
Футбол
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
30.01.2025, 08:25 3
Футбол
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
На мажорной ноте. Динамо в Гамбурге обыграло РФШ
30.01.2025, 23:55 315
Футбол
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
30.01.2025, 11:52
Бокс
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
30.01.2025, 12:48 9
Бокс
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
В последний вагон. Рома с Довбиком одолела Айнтрахт
30.01.2025, 23:52 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем