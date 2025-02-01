Юлия Стародубцева – Маккартни Кесслер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда отбора к турниру WTA 500 в Абу-Даби
1 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 111) начнет выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.
В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Маккартни Кесслер (США, WTA 52). Поединок пройдет 1-м запуском на ADCB Court 1. Ориентировочное время начала игры – 09:00 по Киеву.
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Это будет третья встреча соперниц. Счет 1:1.
Победительница противостояния в решающем раунде отбора встретится с победительницей противостояния Теодора Костович (Сербия, WTA 886) – Диан Парри (Франция, WTA 86).
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