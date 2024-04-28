Известна оценка Трубина за матч Бенфики, в котором он пропустил между ног

27 апреля состоялся матч 31-го тура чемпионата Португалии между командами «Бенфика» и «Брага». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «орлов».

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок, пропустив 1 гол между ног.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.4 баллов.

За поединок Трубин, помимо пропущенного мяча, сделал 6 сейвов, 33 раза коснулся мяча, отдал 16 точных передач из 20 (80%), 1 раз вынес мяч.

Лучшим игроком матча был признан автор одного ассиста в составе «Бенфики» Анхель Ди Мария (8.6).

Оценки WhoScored за матч Бенфика – Брага – 3:1

Видеообзор матча Бенфика – Брага – 3:1