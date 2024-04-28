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28 апреля 2024, 10:24 | Обновлено 28 апреля 2024, 10:27
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0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 апреля

Важные события во всех видах спорта

28 апреля 2024, 10:24 | Обновлено 28 апреля 2024, 10:27
29
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 28 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Заря – Оболонь

Favbet 1.72 – 3.75 – 5.30

15:30 Колос – Александрия

Favbet 2.70 – 2.70 – 3.33

16:00 Тоттенхэм – Арсенал

Favbet 4.60 – 4.30 – 1.71

18:30 Ноттингем Форест – Манчестер Сити

Favbet 9.90 – 5.80 – 1.31

19:00 Наполи – Рома

Favbet 1.96 – 3.60 – 4.00

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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