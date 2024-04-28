Другие новости28 апреля 2024, 10:24 | Обновлено 28 апреля 2024, 10:27
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 апреля
Важные события во всех видах спорта
28 апреля 2024, 10:24 | Обновлено 28 апреля 2024, 10:27
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В воскресенье, 28 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Заря – Оболонь
15:30 Колос – Александрия
16:00 Тоттенхэм – Арсенал
18:30 Ноттингем Форест – Манчестер Сити
19:00 Наполи – Рома
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