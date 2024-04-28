ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 апреля

В воскресенье, 28 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Заря – Оболонь

1.72 – 3.75 – 5.30

15:30 Колос – Александрия

2.70 – 2.70 – 3.33

16:00 Тоттенхэм – Арсенал

4.60 – 4.30 – 1.71

18:30 Ноттингем Форест – Манчестер Сити

9.90 – 5.80 – 1.31

19:00 Наполи – Рома

1.96 – 3.60 – 4.00