В среду, 5-го мая, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и «Мариуполь». Матч пройдет в Киеве, на поле НСК «Олимпийский», начало в 14:00.

Чемпионское турне киевского «Динамо» в своей следующей точке маршрута вернется ровно на ту же самую арену, где и был завоеван долгожданный титул. Команда Мирчи Луческу уже не имеет турнирной мотивации, однако, если верить словам румынского наставника, то «бело-синие» не намерены доигрывать сезон «на ручнике». Есть сомнения, что следующего соперника столичных – «Мариуполь» – устраивает такой расклад, ведь приазовцы еще имеют все шансы вылететь из УПЛ, однако любое набранное очко или осечка закарпатского «Миная» избавит команду Маркевича от лишних волнений.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Мариуполь».