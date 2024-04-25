Вероятный преемник Клоппа публично заявил, что хочет возглавить Ливерпуль

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот заявил, что хочет возглавить английский «Ливерпуль». Между клубами сейчас продолжаются продуктивные переговоры.

«Я хотел бы стать новым главным тренером «Ливерпуля», мое решение понятно. «Фейеноорд» и «Ливерпуль» сейчас ведут переговоры, а я жду, что из этого выйдет. Я жду, пока клубы придут к согласию», – сказал Слот.

Слот тренирует «Фейеноорд» с 2021 года. В прошлом сезоне нидерландский специалист привел команду к чемпионству в местном чемпионате, помог ему в этом нынешний наставник «Шахтера» Марино Пушич, до перехода в донецкий клуб работавший ассистентом Арне.