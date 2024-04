Ливерпуль ведет переговоры по трансферу тренера нидерландского гранда

Английский «Ливерпуль» ведет переговоры с «Фейенордом» по трансферу их главного тренера Арне Слота, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в контракте нидерландского специалиста не прописана фиксированная компенсация за переход в другую команду, но бесплатно его не отпустят.

Отмечается, что сам Арне Слот очень заинтересован в работе в «Ливерпуле» и переговоры между ним и мерсисайдцами продвигаются хорошо.

Сейчас «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 74 очка в 33 матчах чемпионата. После завершения сезона команду покинет ее коуч Юрген Клопп.

🔴🇳🇱 While Liverpool and Feyenoord are in talks about compensation fee, talks between #LFC and Arne Slot on the contract are proceeding well.



Slot, super keep on Liverpool job as reported yesterday — already discussing also staff members with the club.



Negotiations continue. pic.twitter.com/tRZqVgV2uC