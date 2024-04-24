Ливерпуль ведет переговоры по трансферу тренера нидерландского гранда
«Красным» придется выплатить компенсацию за Арне Слота
Английский «Ливерпуль» ведет переговоры с «Фейенордом» по трансферу их главного тренера Арне Слота, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, в контракте нидерландского специалиста не прописана фиксированная компенсация за переход в другую команду, но бесплатно его не отпустят.
Отмечается, что сам Арне Слот очень заинтересован в работе в «Ливерпуле» и переговоры между ним и мерсисайдцами продвигаются хорошо.
Сейчас «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 74 очка в 33 матчах чемпионата. После завершения сезона команду покинет ее коуч Юрген Клопп.
🔴🇳🇱 While Liverpool and Feyenoord are in talks about compensation fee, talks between #LFC and Arne Slot on the contract are proceeding well.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2024
Slot, super keep on Liverpool job as reported yesterday — already discussing also staff members with the club.
Negotiations continue. pic.twitter.com/tRZqVgV2uC
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