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Англия
24 апреля 2024, 13:29 |
412
0

Ливерпуль ведет переговоры по трансферу тренера нидерландского гранда

«Красным» придется выплатить компенсацию за Арне Слота

24 апреля 2024, 13:29 |
412
0
Ливерпуль ведет переговоры по трансферу тренера нидерландского гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Английский «Ливерпуль» ведет переговоры с «Фейенордом» по трансферу их главного тренера Арне Слота, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в контракте нидерландского специалиста не прописана фиксированная компенсация за переход в другую команду, но бесплатно его не отпустят.

Отмечается, что сам Арне Слот очень заинтересован в работе в «Ливерпуле» и переговоры между ним и мерсисайдцами продвигаются хорошо.

Сейчас «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 74 очка в 33 матчах чемпионата. После завершения сезона команду покинет ее коуч Юрген Клопп.

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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