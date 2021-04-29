Манчестер Юнайтед - Рома - 1:1
Фернандеш (9) - Пеллигрини (15, пен.)
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Бисака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред, Погба, Рэшфорд, Фернандеш, Кавани
Запас: Грант, Хендерсон, Бейи, Мата, Гринвуд, Диалло, Джеймс, Теллес, Матич, Уильямс, Ван де Беек, Туанзебе
«Рома»: Лопес, Ибаньес, Кристанте, Смоллинг, Спинаццола, Верету, Диавара, Карсдорп, Мхитарян, Пеллегрини, Джеко
Запас: Миранте, Фузато, Вильяр, Сантон, Майораль, Кумбула, К.Перес, Б.Перес, Чьерво, Дарбо
Арбитр: Карлос дель Серро (Испания)
Стадион: «Олд Траффорд», Манчестер
15 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 1:1 - Гол забил Пеллегрини.
12 мин. ПЕНАЛЬТИ в ворота Манчестера!
9 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 1:0 - Гол забил Фернандеш.
5 мин. Все-таки замена у «Ромы». Вместо Верету на поле вышел Вильяр.
3 мин. Травму получил Верету на ровном месте. Пока непонятно, останется ли он на поле.
2 мин. Команды начали в невысоком темпе, мяч контролируют вблизи центра поля.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В четверг 29 апреля в Манчестере на знаменитом стадионе «Олд Траффорд» состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы, в котором сыграют местный «Манчестер Юнайтед» и итальянская «Рома».
Напомним, что на стадии 1/4 финала подопечные Оле-Гуннара Сульшера дважды победили испанскую «Гранаду» с одинаковым счетом 2:0. А «Рома» выбила из турнира одного из главных фаворитов - нидерландский «Аякс», выиграв в гостях 2:1 и на своем поле сыграв вничью 1:1. Еще ранее в 1/8 финала команда Паулу Фонсеки заставила прекратить борьбу за трофей донецкий «Шахтер», два раза одолев его и в дома 3:0, и в гостях 2:1. Интересно, что в прошлом сезоне обе команды также выступали в Лиге Европы и обе проиграли будущему победителю испанской «Севилье». Итальянский клуб уступил в 1/8 финала, а англичане потерпели поражение в полуфинале.
Матч «Манчестер Юнайтед» - «Рома» начнется в 22.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
ну как можно идти в подкат с руками по швам???
уроды макаронные
ну как можно идти в подкат с руками по швам???
уроды макаронные
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.