Манчестер Юнайтед - Рома - 1:1

Фернандеш (9) - Пеллигрини (15, пен.)

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Бисака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред, Погба, Рэшфорд, Фернандеш, Кавани

Запас: Грант, Хендерсон, Бейи, Мата, Гринвуд, Диалло, Джеймс, Теллес, Матич, Уильямс, Ван де Беек, Туанзебе

«Рома»: Лопес, Ибаньес, Кристанте, Смоллинг, Спинаццола, Верету, Диавара, Карсдорп, Мхитарян, Пеллегрини, Джеко

Запас: Миранте, Фузато, Вильяр, Сантон, Майораль, Кумбула, К.Перес, Б.Перес, Чьерво, Дарбо

Арбитр: Карлос дель Серро (Испания)

Стадион: «Олд Траффорд», Манчестер

15 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 1:1 - Гол забил Пеллегрини.

12 мин. ПЕНАЛЬТИ в ворота Манчестера!

9 мин. ГГГГГОООООЛЛЛЛЛ! 1:0 - Гол забил Фернандеш.

5 мин. Все-таки замена у «Ромы». Вместо Верету на поле вышел Вильяр.

3 мин. Травму получил Верету на ровном месте. Пока непонятно, останется ли он на поле.

2 мин. Команды начали в невысоком темпе, мяч контролируют вблизи центра поля.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг 29 апреля в Манчестере на знаменитом стадионе «Олд Траффорд» состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы, в котором сыграют местный «Манчестер Юнайтед» и итальянская «Рома».

Напомним, что на стадии 1/4 финала подопечные Оле-Гуннара Сульшера дважды победили испанскую «Гранаду» с одинаковым счетом 2:0. А «Рома» выбила из турнира одного из главных фаворитов - нидерландский «Аякс», выиграв в гостях 2:1 и на своем поле сыграв вничью 1:1. Еще ранее в 1/8 финала команда Паулу Фонсеки заставила прекратить борьбу за трофей донецкий «Шахтер», два раза одолев его и в дома 3:0, и в гостях 2:1. Интересно, что в прошлом сезоне обе команды также выступали в Лиге Европы и обе проиграли будущему победителю испанской «Севилье». Итальянский клуб уступил в 1/8 финала, а англичане потерпели поражение в полуфинале.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Рома» начнется в 22.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.