Ман Юнайтед
6 : 2
Рома
29.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Кавани показывает футбол топ-уровня»

Наставник «Манчестер Юнайтед» доволен победой над «Ромой» и игрой уругвайского форварда

  • 30.04.2021 07:37
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ВИДЕО. Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Кавани показывает футбол топ-уровня»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги победы над «Ромой» (6:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы и поделился мнением об игре уругвайского форварда своей команды Эдинсона Кавани.

«Кавани? Превосходно! Сегодня он справился со всеми задачами форварда. Он создавал моменты не только для себя, но и для своих партнеров. Несколько шансов он упустил, но это нормально. Нельзя забивать в каждом моменте. Я полностью доволен его игрой. Он показывает футбол топ-уровня.

Я хотел бы, чтобы он остался на следующий сезон», — рассказал Сульшер.

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
75' ГОЛ ! Мяч забил Поль Погба (Ман Юнайтед).
71' ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
64' ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
48' ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
33' ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Рома).
15' ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
9' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua

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