ВИДЕО. Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Кавани показывает футбол топ-уровня»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги победы над «Ромой» (6:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы и поделился мнением об игре уругвайского форварда своей команды Эдинсона Кавани.
«Кавани? Превосходно! Сегодня он справился со всеми задачами форварда. Он создавал моменты не только для себя, но и для своих партнеров. Несколько шансов он упустил, но это нормально. Нельзя забивать в каждом моменте. Я полностью доволен его игрой. Он показывает футбол топ-уровня.
Я хотел бы, чтобы он остался на следующий сезон», — рассказал Сульшер.
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Поль Погба (Ман Юнайтед).
|71'
|ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Рома).
|15'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
Источник — Sport.ua
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