ВИДЕО. Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Кавани показывает футбол топ-уровня»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подвел итоги победы над «Ромой» (6:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы и поделился мнением об игре уругвайского форварда своей команды Эдинсона Кавани.

«Кавани? Превосходно! Сегодня он справился со всеми задачами форварда. Он создавал моменты не только для себя, но и для своих партнеров. Несколько шансов он упустил, но это нормально. Нельзя забивать в каждом моменте. Я полностью доволен его игрой. Он показывает футбол топ-уровня.

Я хотел бы, чтобы он остался на следующий сезон», — рассказал Сульшер.