Камбэк от Манчестер Юнайтед. Англичане разгромили Рому

Этот матч наверняка запомнится любителям футбола и войдет в историю Лиги Европы. То, что сотворил «Манчестер Юнайтед» во втором тайме, вряд ли кому-то удастся повторить в ближайшем обозримом будущем. Во всяком случае в полуфинале такого престижного турнира.

А началось все с гола Фернандеша на 9-й минуте. Хозяева поля провели быструю контратаку и с передачи Кавани португальский легионер «Манчестер Юнайтед» точно пробил из пределов штрафной площади.

Казалось, что подопечные Оле-Гунара Сульшера взяли игру под контроль, но уже через три минуты в своей штрафной площади рукой сыграл Погба и арбитр матча (после просмотра VAR) назначил пенальти. Его четко на 15-й минуте реализовал Пеллегрини.

Несмотря на пропущенный мяч, англичане продолжали идти вперед большими силами. Правда, до ударов дело доходило редко. Только на 26-й минуте Погба потревожил Пау Лопеса, но тот мяч отбил ценой травмы. Голкипер «Ромы» был вынужден попросить замену. Забегая вперед, отмечу, что у римлян в первом тайме было сразу три незапланированные из-за травм замены, что встречается крайне редко. И, тем не менее, гости на 34-й минуте усилиями Джеко забили второй гол. Таким образом, команды ушли отдыхать при счете 1:2 в пользу подопечных Паулу Фонсеки.

Но кто бы мог подумать, что все перевернется с ног на голову во втором тайме. Причем заводилой у «Манчестер Юнайтед» стал Кавани. На 48-й и 64-й минутах он отметился дуплетом, а на 70-й минуте заработал пенальти, который реализовал Фернандеш.

Этого хозяевам поля оказалось мало и они забили еще два гола, авторами которых стали Погба на 75-й минуте и Гринвуд на 86-й.

Вот так «Манчестер Юнайтед расправился с «Ромой» во втором тайме и может вполне спокойно готовиться к ответной встрече в Риме. Вряд ли что-то подобное может там повториться.

Лига Европы УЕФА. 1/2 финала. Первый матч

Манчестер Юнайтед - Рома - 6:2

Фернандеш (9, 71 с пен.), Кавани (48, 64), Погба (75), Гринвуд (86) - Пеллигрини (15, пен.), Джеко (34)

Погба (51) - Вильяр (50), Смоллинг (61)

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Бисака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред (Матич, 83), Погба, Рэшфорд (Гринвуд, 76), Фернандеш (Мата, 89), Кавани

«Рома»: Лопес (Миранте, 28), Ибаньес, Кристанте, Смоллинг, Спинаццола (Б.Перес, 37), Верету (Вильяр, 5), Диавара, Карсдорп, Мхитарян, Пеллегрини, Джеко

Арбитр: Карлос дель Серро (Испания)

Стадион: «Олд Траффорд», Манчестер

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - РОМА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА