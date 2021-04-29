Ман Юнайтед
6 : 2
Рома
29.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Камбэк от Манчестер Юнайтед. Англичане разгромили Рому

Проиграв первый тайм, подопечные Сульшера забили пять голов после перерыва

  • 29.04.2021 23:55
  • 1654 просмотра
  • 16 комментариев
Камбэк от Манчестер Юнайтед. Англичане разгромили Рому
© Getty Images/Global Images Ukraine

Этот матч наверняка запомнится любителям футбола и войдет в историю Лиги Европы. То, что сотворил «Манчестер Юнайтед» во втором тайме, вряд ли кому-то удастся повторить в ближайшем обозримом будущем. Во всяком случае в полуфинале такого престижного турнира. 

А началось все с гола Фернандеша на 9-й минуте. Хозяева поля провели быструю контратаку и с передачи Кавани португальский легионер «Манчестер Юнайтед» точно пробил из пределов штрафной площади. 

Казалось, что подопечные Оле-Гунара Сульшера взяли игру под контроль, но уже через три минуты в своей штрафной площади рукой сыграл Погба и арбитр матча (после просмотра VAR) назначил пенальти. Его четко на 15-й минуте реализовал Пеллегрини. 

Несмотря на пропущенный мяч, англичане продолжали идти вперед большими силами. Правда, до ударов дело доходило редко. Только на 26-й минуте Погба потревожил Пау Лопеса, но тот мяч отбил ценой травмы. Голкипер «Ромы» был вынужден попросить замену. Забегая вперед, отмечу, что у римлян в первом тайме было сразу три незапланированные из-за травм замены, что встречается крайне редко. И, тем не менее, гости на 34-й минуте усилиями Джеко забили второй гол. Таким образом, команды ушли отдыхать при счете 1:2 в пользу подопечных Паулу Фонсеки. 

Но кто бы мог подумать, что все перевернется с ног на голову во втором тайме. Причем заводилой у «Манчестер Юнайтед» стал Кавани. На 48-й и 64-й минутах он отметился дуплетом, а на 70-й минуте заработал пенальти, который реализовал Фернандеш. 

Этого хозяевам поля оказалось мало и они забили еще два гола, авторами которых стали Погба на 75-й минуте и Гринвуд на 86-й. 

Вот так «Манчестер Юнайтед расправился с «Ромой» во втором тайме и может вполне спокойно готовиться к ответной встрече в Риме. Вряд ли что-то подобное может там повториться.  

Лига Европы УЕФА. 1/2 финала. Первый матч

Манчестер Юнайтед - Рома - 6:2

 Фернандеш (9, 71 с пен.), Кавани (48, 64), Погба (75), Гринвуд (86) - Пеллигрини (15, пен.), Джеко (34)

 Погба (51) - Вильяр (50), Смоллинг (61)

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Бисака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминей, Фред (Матич, 83), Погба, Рэшфорд (Гринвуд, 76), Фернандеш (Мата, 89), Кавани

«Рома»: Лопес (Миранте, 28), Ибаньес, Кристанте, Смоллинг, Спинаццола (Б.Перес, 37), Верету (Вильяр, 5), Диавара, Карсдорп, Мхитарян, Пеллегрини, Джеко

Арбитр: Карлос дель Серро (Испания)

Стадион: «Олд Траффорд», Манчестер

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - РОМА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 30.04.2021 01:26
    0
    Panda1818, 30.04.2021 01:21
    А чем Малина, Зина или Яремчук существенно отличаются от наших? Они ведь такие же наши? Ответ один, они всё время в форме, а не шлангуют по три месяца зимой
    По состоянию на вчера Зина провел 27 игр с начала сезона. И то не в старте и далеко не все.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 30.04.2021 01:24
    0
    Panda1818, 30.04.2021 01:21
    А чем Малина, Зина или Яремчук существенно отличаются от наших? Они ведь такие же наши? Ответ один, они всё время в форме, а не шлангуют по три месяца зимой
    Ой насмешил. Ты Малину этой зимой видел? В какой форме он был. Зина не игрок старта стабильно и близко. А Яремчук играет в УПЛ просто той, что потеплее. Его уровень 1 момент из 4 реализовать. Играл в топ режиме только Шева, но то игрок, который в наших широтах рождается раз в 50 лет.
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 30.04.2021 01:21
    0
    Петр Яновский, 30.04.2021 01:14
    Да насилуют обычно уже весной. ИМХО наши игроки не потянут и 45-50 игр за сезон.
    А чем Малина, Зина или Яремчук существенно отличаются от наших? Они ведь такие же наши? Ответ один, они всё время в форме, а не шлангуют по три месяца зимой
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 30.04.2021 01:14
    0
    Panda1818, 30.04.2021 01:12
    У нас к сожалению нет возможности проводить чемп практически круглый год кроме летнего отдыха как это в Испании, Италии, Франции или Британии. у нас если зимой чемп не прерывать, травмированых будет больше чем здоровых
    Да насилуют обычно уже весной. ИМХО наши игроки не потянут и 45-50 игр за сезон.
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 30.04.2021 01:12
    0
    Петр Яновский, 30.04.2021 01:06
    Наши то и берут в моменты пока силы есть. Весной насилуют
    У нас к сожалению нет возможности проводить чемп практически круглый год кроме летнего отдыха как это в Испании, Италии, Франции или Британии. у нас если зимой чемп не прерывать, травмированых будет больше чем здоровых
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 30.04.2021 01:06
    +1
    Igor Avtoigor, 30.04.2021 00:53
    Если б наших команд играло столько же сколько их в еврочемпионатах то и шансов было бы больше, а так две три команды мучаются а толку ноль
    Наши то и берут в моменты пока силы есть. Весной насилуют
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 30.04.2021 00:53
    0
    Если б наших команд играло столько же сколько их в еврочемпионатах то и шансов было бы больше, а так две три команды мучаются а толку ноль
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 30.04.2021 00:47
    0
    Panda1818, 30.04.2021 00:45
    Мой прогноз, оба кубка в этом году будут в Лондоне
    ЛЧ и ЛЕ да может быть
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 30.04.2021 00:45
    0
    Мой прогноз, оба кубка в этом году будут в Лондоне
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.04.2021 00:42
    +1
    Віталій Ткачук, 30.04.2021 00:39
    Дивують такі результати. Зрозуміло, що Фонсека - на вихід, але тебе, після таких результатів, не запросить жоден амбіційний клуб. Дорога в Китай, Катар і т.д.
    В еврокубках Рома неплохой сезон провела, а вот в Серии А конечно .опа.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 30.04.2021 00:39
    +2
    Дивують такі результати. Зрозуміло, що Фонсека - на вихід, але тебе, після таких результатів, не запросить жоден амбіційний клуб. Дорога в Китай, Катар і т.д.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.04.2021 00:32
    +3
    А после первого тайма Фонсека наверное думал, что его оставят в Роме и прибавку к зарплате можно будет выбить.
    /
    Интересно Фонсеку выгонят прямо сегодня или всё-таки дождутся окончания сезона.
    Все как в классике из фильма про Штирлица.
    /
    "Катюша, перебирайся назад.
    -А что случилось?
    - Ничего не случилось. Все в порядке. Теперь мы с тобой победители. Устраивай детей и постарайся заснуть. - Я тебя запру здесь.
    -А ты куда?
    В моей машине тебя никто не тронет.
    -А куда мы едем?
    - Недалеко, не очень далеко. Постарайся заснуть, тебе надо отоспаться. Завтра будет очень много хлопот и волнений.
    - Каких волнений?
    - Приятных."
    //
    И будет Фонсека с женой Екатериной выбирать между Италией и Францией с Англией...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 30.04.2021 00:32
    +1
    Panda1818, 30.04.2021 00:20
    А как у землероек крылья расправились после первого тайма. А после финального свистка опять по норам полезли))
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 30.04.2021 00:32
    +3
    В этом матче и так понятно было что красные выиграют, но не с таким же счётом) влетели итальянцы по полной
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 30.04.2021 00:20
    +8
    А как у землероек крылья расправились после первого тайма. А после финального свистка опять по норам полезли))
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 29.04.2021 23:59
    +3
    Харэ. Пусть теперь смотрят что бы их Сасувола не догнала с Зеброй.
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 30.04.2021 00:20
    +8
    А как у землероек крылья расправились после первого тайма. А после финального свистка опять по норам полезли))
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.04.2021 00:32
    +3
    А после первого тайма Фонсека наверное думал, что его оставят в Роме и прибавку к зарплате можно будет выбить.
    /
    Интересно Фонсеку выгонят прямо сегодня или всё-таки дождутся окончания сезона.
    Все как в классике из фильма про Штирлица.
    /
    "Катюша, перебирайся назад.
    -А что случилось?
    - Ничего не случилось. Все в порядке. Теперь мы с тобой победители. Устраивай детей и постарайся заснуть. - Я тебя запру здесь.
    -А ты куда?
    В моей машине тебя никто не тронет.
    -А куда мы едем?
    - Недалеко, не очень далеко. Постарайся заснуть, тебе надо отоспаться. Завтра будет очень много хлопот и волнений.
    - Каких волнений?
    - Приятных."
    //
    И будет Фонсека с женой Екатериной выбирать между Италией и Францией с Англией...
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 30.04.2021 00:32
    +3
    В этом матче и так понятно было что красные выиграют, но не с таким же счётом) влетели итальянцы по полной
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 29.04.2021 23:59
    +3
    Харэ. Пусть теперь смотрят что бы их Сасувола не догнала с Зеброй.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 30.04.2021 00:39
    +2
    Дивують такі результати. Зрозуміло, що Фонсека - на вихід, але тебе, після таких результатів, не запросить жоден амбіційний клуб. Дорога в Китай, Катар і т.д.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 30.04.2021 01:06
    +1
    Igor Avtoigor, 30.04.2021 00:53
    Если б наших команд играло столько же сколько их в еврочемпионатах то и шансов было бы больше, а так две три команды мучаются а толку ноль
    Наши то и берут в моменты пока силы есть. Весной насилуют
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.04.2021 00:42
    +1
    Віталій Ткачук, 30.04.2021 00:39
    Дивують такі результати. Зрозуміло, що Фонсека - на вихід, але тебе, після таких результатів, не запросить жоден амбіційний клуб. Дорога в Китай, Катар і т.д.
    В еврокубках Рома неплохой сезон провела, а вот в Серии А конечно .опа.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 30.04.2021 00:32
    +1
    Panda1818, 30.04.2021 00:20
    А как у землероек крылья расправились после первого тайма. А после финального свистка опять по норам полезли))
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 30.04.2021 01:26
    0
    Panda1818, 30.04.2021 01:21
    А чем Малина, Зина или Яремчук существенно отличаются от наших? Они ведь такие же наши? Ответ один, они всё время в форме, а не шлангуют по три месяца зимой
    По состоянию на вчера Зина провел 27 игр с начала сезона. И то не в старте и далеко не все.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 30.04.2021 01:24
    0
    Panda1818, 30.04.2021 01:21
    А чем Малина, Зина или Яремчук существенно отличаются от наших? Они ведь такие же наши? Ответ один, они всё время в форме, а не шлангуют по три месяца зимой
    Ой насмешил. Ты Малину этой зимой видел? В какой форме он был. Зина не игрок старта стабильно и близко. А Яремчук играет в УПЛ просто той, что потеплее. Его уровень 1 момент из 4 реализовать. Играл в топ режиме только Шева, но то игрок, который в наших широтах рождается раз в 50 лет.
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 30.04.2021 01:21
    0
    Петр Яновский, 30.04.2021 01:14
    Да насилуют обычно уже весной. ИМХО наши игроки не потянут и 45-50 игр за сезон.
    А чем Малина, Зина или Яремчук существенно отличаются от наших? Они ведь такие же наши? Ответ один, они всё время в форме, а не шлангуют по три месяца зимой
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 30.04.2021 01:14
    0
    Panda1818, 30.04.2021 01:12
    У нас к сожалению нет возможности проводить чемп практически круглый год кроме летнего отдыха как это в Испании, Италии, Франции или Британии. у нас если зимой чемп не прерывать, травмированых будет больше чем здоровых
    Да насилуют обычно уже весной. ИМХО наши игроки не потянут и 45-50 игр за сезон.
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 30.04.2021 01:12
    0
    Петр Яновский, 30.04.2021 01:06
    Наши то и берут в моменты пока силы есть. Весной насилуют
    У нас к сожалению нет возможности проводить чемп практически круглый год кроме летнего отдыха как это в Испании, Италии, Франции или Британии. у нас если зимой чемп не прерывать, травмированых будет больше чем здоровых
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 30.04.2021 00:53
    0
    Если б наших команд играло столько же сколько их в еврочемпионатах то и шансов было бы больше, а так две три команды мучаются а толку ноль
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 30.04.2021 00:47
    0
    Panda1818, 30.04.2021 00:45
    Мой прогноз, оба кубка в этом году будут в Лондоне
    ЛЧ и ЛЕ да может быть
    Ссылка
    Panda1818
    online
      Panda1818, 30.04.2021 00:45
    0
    Мой прогноз, оба кубка в этом году будут в Лондоне
    Ссылка
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