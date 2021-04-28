Ман Юнайтед

В четверг, 29 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Лиги Европы в котором «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Рому».

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» начинал выступления в еврокубках еще с Лиги чемпионов. «Красные дьяволы» попали в тяжелую группу с ПСЖ и «Лейпцигом», где до последнего тура имели шансы на выход в плей-офф, но не сложилось. В итоге МЮ опустился в Лигу Европы, где по праву считается одним из главных фаворитов на победу в турнире.

Путь плей-офф подопечные Уле Гуннара Сульшера прошли не без проблем. Сначала англичане не заметили «Реал Сосьедад» (4:0 по сумме двух матчей), далее было трудное противостояние с «Миланом» (1:1, 1:0). В четвертьфинале команда на классе преодолела «Гранаду» (2:0, 2:0). Стоит отметить организованную игру МЮ в обороне. Во шести матчах Лиги Европы команда пропустила всего 1 мяч, а забила 10. Сейчас команда выходит на «Рому», в паре с которой является фаворитом.

«Рома»

Римский клуб проводит неоднозначный сезон. Команда находится далеко за пределами топ-4 в чемпионате Италии, что не устраивает руководство римлян. C большой долей вероятности вскоре клуб покинет Паулу Фонсека. Скрасить эти неудачи и, возможно, удержаться на своем месте португальский наставник может, если выиграет Лигу Европы. Но сделать это будет очень непросто.

На пути к полуфиналу «Рома» уверенно выиграла свою группу, набрав 13 очков, в квартете с «Янг Бойз», «Клужем» и софийским ЦСКА. В плей-офф римляне постепенно получали повышение уровня оппозиции. Отметим, что Фонсека обыгрывал свои бывшие клубы. Сначала «Брагу» (2:0, 3:1), а затем «Шахтер» (3:0, 2:1). В четвертьфинале «Рома» с трудом обыграла «Аякс» (2:1, 1:1). Сейчас перед римлянами встал самый сложный соперник.

Мысли тренеров:

Уле Гуннар Сульшер: «Я не так много наблюдал за «Ромой». Они хорошо защищаются, как и все итальянские команды. Все мы знаем Эдина Джеко, так что любая подача в нашу штрафную будет опасной. Это достойное еврокубковое противостояние, потому что у «Ромы» богатая история. С итальянскими командами мы традиционно играем хорошо».

Паулу Фонсека: «У МЮ много сильных атакующих игроков: Кавани, Рэшфорд, Гринвуд, Джеймс. Это прекрасные игроки, способные за одну секунду решить исход матча. Так что нам нужно быть готовыми. Но, честно говоря, мы не собираемся просто отсиживаться в обороне. Мы хотим владеть мячом, инициативой и должны иметь смелость выйти и сыграть в футбол с МЮ».

Ориентировочные состав:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред, Мактоминэй, Погба, Фернандеш, Рэшфорд, Кавани.

«Рома»: Лопес - Кристанте, Смоллинг, Ибаньез, Карсдорп, Диавара, Верету, Спинаццола, Пеллегрини, Мхитарян, Джеко.

29 апреля, четверг