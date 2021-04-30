Ман Юнайтед
6 : 2
Рома
29.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед – Рома - 6:2. Видео голов и обзор матча

«Манчестер Юнайтед» играет с «Ромой» в полуфинале Лиги Европы

  • 30.04.2021 00:12
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Манчестер Юнайтед – Рома - 6:2. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 29 апреля «Манчестер Юнайтед» в первом матче полуфинала Лиги Европы дома принимает «Рому». Матч начался в 22:00 по Киеву.

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – МакТоминей, Фред – Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Погба – Кавани
Запас: Грант, Хендерсон, Байи, Мата, Гринвуд, Диалло, Джеймс, Теллес, Матич, Уильямс, Ван де Беек, Туанзебе

«Рома»: Пау Лопес – Ибаньес, Кристанте, Смоллинг – Спинаццола, Верету, Диавара, Карсдорп – Мхитарян, Пеллегрини – Джеко
Запас: Миранте, Фудзато, Вильяр, Сантон, Майораль, Кумбулла, Карес Перес, Бруно Перес, Чьерво, Дарбо

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.

1:0 - Бруну Фернандеш, 9-я минута:

1:1 - Пеллегрини, 14-я минута:

1:2 - Джеко, 34-я минута:

2:2 - Кавани, 28-я минута:

3:2 - Кавани, 64-я минута:

4:2 - Бруну Фернандеш, 71-я минута:

5:2 - Погба, 75-я минута:

6:2 - Гринвуд, 86-я минута:

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
75' ГОЛ ! Мяч забил Поль Погба (Ман Юнайтед).
71' ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
64' ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
48' ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
33' ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Рома).
15' ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
9' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
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Источник — Sport.ua

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