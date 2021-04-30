Сегодня, 29 апреля «Манчестер Юнайтед» в первом матче полуфинала Лиги Европы дома принимает «Рому». Матч начался в 22:00 по Киеву.
Составы команд:
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – МакТоминей, Фред – Рэшфорд, Бруну Фернандеш, Погба – Кавани
Запас: Грант, Хендерсон, Байи, Мата, Гринвуд, Диалло, Джеймс, Теллес, Матич, Уильямс, Ван де Беек, Туанзебе
«Рома»: Пау Лопес – Ибаньес, Кристанте, Смоллинг – Спинаццола, Верету, Диавара, Карсдорп – Мхитарян, Пеллегрини – Джеко
Запас: Миранте, Фудзато, Вильяр, Сантон, Майораль, Кумбулла, Карес Перес, Бруно Перес, Чьерво, Дарбо
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча.
1:0 - Бруну Фернандеш, 9-я минута:
1:1 - Пеллегрини, 14-я минута:
1:2 - Джеко, 34-я минута:
2:2 - Кавани, 28-я минута:
3:2 - Кавани, 64-я минута:
4:2 - Бруну Фернандеш, 71-я минута:
5:2 - Погба, 75-я минута:
6:2 - Гринвуд, 86-я минута:
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Поль Погба (Ман Юнайтед).
|71'
|ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдинсон Кавани (Ман Юнайтед).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Рома).
|15'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
Источник — Sport.ua
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