Жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Япония

16-17 апреля состоится матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором сразятся женские сборные Украины и Японии по теннису.
Сегодня, 15 апреля, в 10:00 состоится жеребьевка, после которой станут известны пары матча. Смотрите трансляцию жеребьевки.
Встреча пройдет в Черноморске 16-17 апреля на грунтовых кортах Elite Tennis Club.
Оба игровых дня стартуют в 11:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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