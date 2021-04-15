Жеребьевка матча Кубка Билли Джин Кинг Украина – Япония

16-17 апреля состоится матч плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, в котором сразятся женские сборные Украины и Японии по теннису.

Сегодня, 15 апреля, в 10:00 состоится жеребьевка, после которой станут известны пары матча. Смотрите трансляцию жеребьевки.

Встреча пройдет в Черноморске 16-17 апреля на грунтовых кортах Elite Tennis Club.

Оба игровых дня стартуют в 11:00 по Киеву.

Состав Украины – здесь, Японии – здесь.