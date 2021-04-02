Свитолина и Костюк в заявке. Украина назвала состав на матч с Японией

Федерация тенниса Украины объявила состав женской сборной Кубка Билли Джин Кинг на матч против Японии.
Флаг нашей страны буду защищать:
1. Элина Свитолина,
2. Марта Костюк,
3. Катарина Завацкая,
4. Людмила Киченок,
5. Надежда Киченок.
Капитан – Михаил Филима.
Матчевая встреча состоится 16-17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club.
Отметим, что матч планируют провести с ограниченным количеством зрителей.
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Источник — Федерация тенниса Украины
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Есть топ, второй номер сильный, хорошая пара. Здоровья только девушкам, особенно Марте. Без хорошего второго номера будет на много сложнее. Завацкая как-то меня совсем не убеждает.
Есть топ, второй номер сильный, хорошая пара. Здоровья только девушкам, особенно Марте. Без хорошего второго номера будет на много сложнее. Завацкая как-то меня совсем не убеждает.
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