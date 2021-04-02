Свитолина и Костюк в заявке. Украина назвала состав на матч с Японией

Матчевая встреча Кубка Билли Джин Кинг пройдет 16-17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах

  • 02.04.2021 11:35
  • 687 просмотров
  • 1 комментарий
Свитолина и Костюк в заявке. Украина назвала состав на матч с Японией
© ФТУ

Федерация тенниса Украины объявила состав женской сборной Кубка Билли Джин Кинг на матч против Японии. 

Флаг нашей страны буду защищать:

1. Элина Свитолина,
2. Марта Костюк,
3. Катарина Завацкая,
4. Людмила Киченок,
5. Надежда Киченок.

Капитан – Михаил Филима.

Матчевая встреча состоится 16-17 апреля в Черноморске на грунтовых кортах Elite Tennis Club.

Отметим, что матч планируют провести с ограниченным количеством зрителей.
 

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Источник — Федерация тенниса Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 02.04.2021 11:55
    0
    Норм заявка.
    Есть топ, второй номер сильный, хорошая пара. Здоровья только девушкам, особенно Марте. Без хорошего второго номера будет на много сложнее. Завацкая как-то меня совсем не убеждает.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 02.04.2021 11:55
    0
    Норм заявка.
    Есть топ, второй номер сильный, хорошая пара. Здоровья только девушкам, особенно Марте. Без хорошего второго номера будет на много сложнее. Завацкая как-то меня совсем не убеждает.
    Ссылка
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