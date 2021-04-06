Без Осаки. Стал известен состав сборной Японии на матч против Украины

Японская теннисная федерация озвучила заявку своей команды на предстоящий поединок в Черноморске
Матч в рамках женского командного чемпионата, в котором сборные Украины и Японии будут соревноваться за места в квалификации Финала Кубка Билли Джин Кинг-2022, состоится в Черноморске 16-17 апреля.
Заявка сборной Японии: Юки Найто (№169 WTA), Тихиро Мурамацу (№225 WTA), Сихо Акита (№394 WTA), Химари Сато (№785 WTA).
Таким образом, на матч в Украину не приедут вторая ракетка мира Наоми Осака, а также занимающие 13 место в парном рейтинге WTA Суко Аояма и Эна Сибахара. Отметим, что все теннисистки вызванные на матч с Украиной, впервые попали в заявку японской сборной.
Ранее стал известен состав сборной Украины на матч против Японии.
На данный момент в Черноморске планируется проведение игр с ограниченным количеством зрителей.
Источник — Большой теннис Украины
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