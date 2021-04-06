Без Осаки. Стал известен состав сборной Японии на матч против Украины

Лучшая японская теннисистка не сыграет на Кубке Билли Джин Кинг

  • 06.04.2021 16:36
  • 698 просмотров
  • 1 комментарий
Без Осаки. Стал известен состав сборной Японии на матч против Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Японская теннисная федерация озвучила заявку своей команды на предстоящий поединок в Черноморске

Матч в рамках женского командного чемпионата, в котором сборные Украины и Японии будут соревноваться за места в квалификации Финала Кубка Билли Джин Кинг-2022, состоится в Черноморске 16-17 апреля.

Заявка сборной Японии: Юки Найто (№169 WTA), Тихиро Мурамацу (№225 WTA), Сихо Акита (№394 WTA), Химари Сато (№785 WTA).

Таким образом, на матч в Украину не приедут вторая ракетка мира Наоми Осака, а также занимающие 13 место в парном рейтинге WTA Суко Аояма и Эна Сибахара. Отметим, что все теннисистки вызванные на матч с Украиной, впервые попали в заявку японской сборной.

Ранее стал известен состав сборной Украины на матч против Японии.

На данный момент в Черноморске планируется проведение игр с ограниченным количеством зрителей.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Luisa Spagnoli
      Luisa Spagnoli, 06.04.2021 17:02
    +1
    Значить надо побеждать! Ибо чё они это самое?
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
      Luisa Spagnoli, 06.04.2021 17:02
    +1
    Значить надо побеждать! Ибо чё они это самое?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности