Поиграла финал. Цуренко не сумела пробиться в основу турнира в Дохе

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№146 WTA) проиграла финал квалификации на турнире WTA 500 в Дохе.
В борьбе за выход в основу украинка уступила Лауре Зигемунд из Германии (№56 WTA).
Доха. Финал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 6:7(4), 4:6
Отметим, что Цуренко вела в первой партии 5:2 и позже подавала на сет, но не смогла удержать преимущество.
Таким образом, в основной сетке из украинок выступит лишь Элина Свитолина, которая возглавила посев.
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Источник — Sport.ua
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