Первыми ракетками в паре станут 38-летний Гранольерс и 39-летний Себальос
Испанец и аргентинец опередят 44-летнего Рохана Бопанну и 36-летнего Мэттью Эбдена
Испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос в четвертьфинале Мастерса в Мадриде отыграли четыре матчбола у Уго Ниса и Яна Желинского (4:6, 6:2, 16-14) и вышлb в полуфинал, с которого снялись.
Благодаря победе в 1/4 финала 38-летний Гранольерс и 39-летний Себальос дебютируют в статусе первых ракеток мира в паре, опередив 44-летнего Рохана Бопанну и 36-летнего Мэттью Эбдена. Ранее Марсель и Орасио не поднимались выше третьей строчки.
Интересно, что Себальос станет первым в истории аргентинским мужчиной на вершине парного рейтинга.
On top of the world 🇪🇸🇦🇷— Tennis TV (@TennisTV) May 2, 2024
Marcel Granollers and Horacio Zeballos are your new world No.1 doubles team!#MMOPEN pic.twitter.com/gIGyMv0kpV
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