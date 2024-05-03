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ATP
03 мая 2024, 17:59 | Обновлено 03 мая 2024, 18:00
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Первыми ракетками в паре станут 38-летний Гранольерс и 39-летний Себальос

Испанец и аргентинец опередят 44-летнего Рохана Бопанну и 36-летнего Мэттью Эбдена

03 мая 2024, 17:59 | Обновлено 03 мая 2024, 18:00
99
0
Первыми ракетками в паре станут 38-летний Гранольерс и 39-летний Себальос
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос в четвертьфинале Мастерса в Мадриде отыграли четыре матчбола у Уго Ниса и Яна Желинского (4:6, 6:2, 16-14) и вышлb в полуфинал, с которого снялись.

Благодаря победе в 1/4 финала 38-летний Гранольерс и 39-летний Себальос дебютируют в статусе первых ракеток мира в паре, опередив 44-летнего Рохана Бопанну и 36-летнего Мэттью Эбдена. Ранее Марсель и Орасио не поднимались выше третьей строчки.

Интересно, что Себальос станет первым в истории аргентинским мужчиной на вершине парного рейтинга.

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Марсель Гранольерс Орасио Себальос
Владимир Клепач Источник: Twitter
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