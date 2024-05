Первыми ракетками в паре станут 38-летний Гранольерс и 39-летний Себальос

Испанец Марсель Гранольерс и аргентинец Орасио Себальос в четвертьфинале Мастерса в Мадриде отыграли четыре матчбола у Уго Ниса и Яна Желинского (4:6, 6:2, 16-14) и вышлb в полуфинал, с которого снялись.

Благодаря победе в 1/4 финала 38-летний Гранольерс и 39-летний Себальос дебютируют в статусе первых ракеток мира в паре, опередив 44-летнего Рохана Бопанну и 36-летнего Мэттью Эбдена. Ранее Марсель и Орасио не поднимались выше третьей строчки.

Интересно, что Себальос станет первым в истории аргентинским мужчиной на вершине парного рейтинга.

On top of the world 🇪🇸🇦🇷



Marcel Granollers and Horacio Zeballos are your new world No.1 doubles team!#MMOPEN pic.twitter.com/gIGyMv0kpV