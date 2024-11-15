ВИДЕО. Невероятный тай-брейк на Итоговом турнире АТР 2024 на 30 поинтов
Макс Перселл и Джордан Томпсон в двух сетах одолели тандем Гранольерс / Себальос
14 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 завершились все матчи Mike Bryan Group в парном разряде.
Особое внимание болельщиков привернул поединок Марсель Гранольерс / Орасио Себальос – Макс Перселл / Джордан Томпсон. Австралийский тандем победил в двух сетах, а первую партию забрал на тай-брейке со счетом 16:14!
В последний игровой день группы победу также одержал дуэт Харри Хелиеваара / Генри Паттен, который одолел Уэсли Колхофа и Николу Мектича.
В итоге в полуфинал ATP Finals пробились пары Хелиеваара / Паттен и Перселл / Томпсон, которые заняли 1-е и 2-е места в квартете с тремя и двумя победами соответственно.
Итоговый турнир АТР 2024. Пары. 14 ноября
Mike Bryan Group. 3-й тур
- Уэсли Колхоф (Нидерланды) / Никола Мектич (Хорватия) – Харри Хелиеваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) – 6:4, 3:6, [10:12]
- Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) – Макс Перселл (Австралия) / Джордан Томпсон (Австралия) – 6:7 (14:16), 3:6
Итоговая таблица Mike Bryan Group на Итоговом турнире
Видеообзор матча Гранольерс / Себальос – Перселл / Томпсон
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