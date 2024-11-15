Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Невероятный тай-брейк на Итоговом турнире АТР 2024 на 30 поинтов
ATP
15 ноября 2024, 07:40 |
458
0

ВИДЕО. Невероятный тай-брейк на Итоговом турнире АТР 2024 на 30 поинтов

Макс Перселл и Джордан Томпсон в двух сетах одолели тандем Гранольерс / Себальос

15 ноября 2024, 07:40 |
458
0
ВИДЕО. Невероятный тай-брейк на Итоговом турнире АТР 2024 на 30 поинтов
Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Перселл и Джордан Томпсон

14 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 завершились все матчи Mike Bryan Group в парном разряде.

Особое внимание болельщиков привернул поединок Марсель Гранольерс / Орасио Себальос – Макс Перселл / Джордан Томпсон. Австралийский тандем победил в двух сетах, а первую партию забрал на тай-брейке со счетом 16:14!

В последний игровой день группы победу также одержал дуэт Харри Хелиеваара / Генри Паттен, который одолел Уэсли Колхофа и Николу Мектича.

В итоге в полуфинал ATP Finals пробились пары Хелиеваара / Паттен и Перселл / Томпсон, которые заняли 1-е и 2-е места в квартете с тремя и двумя победами соответственно.

Итоговый турнир АТР 2024. Пары. 14 ноября

Mike Bryan Group. 3-й тур

  • Уэсли Колхоф (Нидерланды) / Никола Мектич (Хорватия) – Харри Хелиеваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) – 6:4, 3:6, [10:12]
  • Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) – Макс Перселл (Австралия) / Джордан Томпсон (Австралия) – 6:7 (14:16), 3:6

Итоговая таблица Mike Bryan Group на Итоговом турнире

Видеообзор матча Гранольерс / Себальос – Перселл / Томпсон

По теме:
А Алькарас выйдет? Расклады в John Newcombe Group перед последним туром
Каспер Рууд – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр Зверев – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Орасио Себальос Марсель Гранольерс Харри Хелиеваара Уэсли Колхоф Макс Перселл Джордан Томпсон (теннисист) Никола Мектич Итоговый турнир ATP видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
Футбол | 14 ноября 2024, 11:44 65
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко
Что нашей сборной светит в Лиге наций, и причем здесь Ярмоленко

Валерий Василенко – о раскладах и микроклимате в сборной Украины

Сборная США неожиданно завершила выступления в финале Кубка Билли Джин Кинг
Теннис | 15 ноября 2024, 06:01 5
Сборная США неожиданно завершила выступления в финале Кубка Билли Джин Кинг
Сборная США неожиданно завершила выступления в финале Кубка Билли Джин Кинг

Американки в статусе фавориток уступили Словакии 1:2 в 1/8 финала турнира

«Он – стена». В Испании Реалу посоветовали обратить внимание на Забарного
Футбол | 14.11.2024, 15:26
«Он – стена». В Испании Реалу посоветовали обратить внимание на Забарного
«Он – стена». В Испании Реалу посоветовали обратить внимание на Забарного
Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 15.11.2024, 06:22
Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир АТР 2024: расписание и результаты матчей
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
Бокс | 14.11.2024, 17:41
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
Бывшего соперника Усика выгнали с пресс-конференции Майка Тайсона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он может запороть бой». Топ-боксер назвал победителя реванша Усик – Фьюри
13.11.2024, 08:25
Бокс
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
Тайсон против Пола – удивительное шоу с потенциально правдивым поединком
14.11.2024, 14:48 4
Бокс
Майк Тайсон признался, какую ставку сделал на бой против Джейка Пола
Майк Тайсон признался, какую ставку сделал на бой против Джейка Пола
13.11.2024, 22:28 2
Бокс
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто был самым зрелищным боксером в истории?»
14.11.2024, 08:22 1
Бокс
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
Холанд может покинуть Ман Сити и заменить легендарного форварда в топ-клубе
13.11.2024, 22:11 1
Футбол
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
Клуб АПЛ сделал предложение Челси по аренде Мудрика
14.11.2024, 17:35 27
Футбол
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
«Уходи». Бывший футболист сборной Англии дал совет Миколенко
13.11.2024, 18:41 5
Футбол
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
ФОТО. 10 минут спокойствия! Чем занимается экс-жена Пятова после развода
14.11.2024, 04:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем