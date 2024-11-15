ВИДЕО. Невероятный тай-брейк на Итоговом турнире АТР 2024 на 30 поинтов

14 ноября на Итоговом турнире АТР 2024 завершились все матчи Mike Bryan Group в парном разряде.

Особое внимание болельщиков привернул поединок Марсель Гранольерс / Орасио Себальос – Макс Перселл / Джордан Томпсон. Австралийский тандем победил в двух сетах, а первую партию забрал на тай-брейке со счетом 16:14!

В последний игровой день группы победу также одержал дуэт Харри Хелиеваара / Генри Паттен, который одолел Уэсли Колхофа и Николу Мектича.

В итоге в полуфинал ATP Finals пробились пары Хелиеваара / Паттен и Перселл / Томпсон, которые заняли 1-е и 2-е места в квартете с тремя и двумя победами соответственно.

Итоговый турнир АТР 2024. Пары. 14 ноября

Mike Bryan Group. 3-й тур

Уэсли Колхоф (Нидерланды) / Никола Мектич (Хорватия) – Харри Хелиеваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) – 6:4, 3:6, [10:12]

(Финляндия) / (Великобритания) – 6:4, 3:6, [10:12] Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) – Макс Перселл (Австралия) / Джордан Томпсон (Австралия) – 6:7 (14:16), 3:6

Итоговая таблица Mike Bryan Group на Итоговом турнире

Видеообзор матча Гранольерс / Себальос – Перселл / Томпсон