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  4. Леся Цуренко – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
23 апреля 2024, 12:00 |
1820
0

Леся Цуренко – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Мадриде

23 апреля 2024, 12:00 |
1820
0
Леся Цуренко – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

23 апреля украинская теннисистка Леся Цуренко (№41 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

Соперницей украинки в матче первого раунда станет Александра Эала из Филиппин (№170 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте имени Аранчи Санчес. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится с румынкой Сораной Кырстей (№30 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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