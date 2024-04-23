Леся Цуренко – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Мадриде
23 апреля украинская теннисистка Леся Цуренко (№41 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).
Соперницей украинки в матче первого раунда станет Александра Эала из Филиппин (№170 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте имени Аранчи Санчес. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится с румынкой Сораной Кырстей (№30 WTA).
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