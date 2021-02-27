Известны соперницы. Свитолина получила 1-й номер посева на турнире в Дохе

Украинка возвращается на корт на соревнованиях в Катаре

  • 27.02.2021 17:33
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Известны соперницы. Свитолина получила 1-й номер посева на турнире в Дохе
© Quality Sport Images/Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Состоялась жеребьевка турнира WTA 500 в Дохе (Катар).

Украинка Элина Свитолина (№5 WTA) получила первый номер посева, поэтому начнет борьбу со второго круга. Ее первой соперницей станет китаянка Чжэн Сайсай (№47 WTA) или американка Аманда Анисимова (№32 WTA).

Отметим, что в квалификации ведет борьбу также и Леся Цуренко. Она уже вышла в полуфинал отбора

WTA Доха. Турнирная сетка

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