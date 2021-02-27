Цуренко стартовала с победы в квалификации турнира в Дохе

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№145 WTA) вышла в полуфинал квалификации на турнире WTA 500 в Дохе.
В первом круге отбора украинка обыграла Габриэлу Се из Бразилии (№247 WTA).
Доха. Четвертьфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Габриэла Се (Бразилия) – 6:1, 6:1
В полуфинале отбора Цуренко сразится с пятой сеяной Катериной Синяковой из Чехии (№68 WTA).
Отметим, что до этого матча Леся проиграла пять матчей подряд.
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Источник — Sport.ua
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