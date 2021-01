Сергей СТАХОВСКИЙ: «Стоит поблагодарить всю команду Australian Open»

Сергей Стаховский, который пробился в основную сетку Australian Open впервые с 2016 года, похвалил организаторов турнира:

I would say we are extremely lucky to live through such an extraordinary times.. Charter flight for all players to Melbourne with only 20% capacity of the plane😳. I think it will be appropriate to thank everyone @AustralianOpen team for making this event happen this year 🙏🏻🙏🏻🙏🏻