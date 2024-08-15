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15 августа 2024, 10:11 | Обновлено 15 августа 2024, 13:40
1501
21

Стаховский дал неутешительный прогноз по поводу будущего украинского спорта

Экс-теннисист считает, что отечественный спорт будет проседать

15 августа 2024, 10:11 | Обновлено 15 августа 2024, 13:40
1501
21
Стаховский дал неутешительный прогноз по поводу будущего украинского спорта
Сергей Стаховский

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский сделал неутешительный прогноз относительно будущего отечественного спорта.

– Какие виды спорта у нас в целом просели, а где, наоборот, намечается сильное поколение на будущее?
– На такие вопросы должно отвечать Министерство спорта или Олимпийский комитет. Что вижу я? У нас просели все виды спорта и смены поколений не будет, и это будет сложно ввиду того, что идет война. Для мужчин это будет еще сложнее, чем для девушек. У нас будет проседать особенно мужской спорт из-за нехватки кадров, тренеров, которых мобилизовали. Думаю, что, к сожалению, будет везде проседание.

Ранее Сергей Стаховский прокомментировал законопроект о мобилизации.

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Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 21
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an52
Це зрозуміло кожному, хто тверезо подивиться на стан речей. В кількох видах спорту, які раніше приносили медалі, ми вже навіть не статисти (велоспорт, вітрильний спорт, важка атлетика). В плаванні, де розігрується велика кількість медалей, провал. З ігровими видами спорту традиційно повний швах. Навіть у нібито успішному боксі за три Олімпіади - дві медалі, які виграв один і той самий боксер. Для інших боксерів навіть ліцензію взяти стало надважкою задачею. 
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+6
turist86
Так, зміна поколінь буде не така як завжди. Хлопці 16-17 років виїдуть за кордон
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+3
Выталкиватель парашутистов
Вот сейчас Министерство молодежи и спорта Украины будет подводить итого по вкладу каждой области в достижение на ОИ... И, если не ошибаюсь, в Одесской области две золотые медали. И они будут на первом месте среди всех областей Украины. А парадокс в том, что я хорошо знаю уровень спорта в области, у меня там много друзей и товарищей, которые выступают в соревнованиях и являются руководителями различных областных ассоциаций и федераций. Финансирования - ноль, по многим видам спорта, особенно игровым, многие годы не проводятся полноценные чемпионаты области, свое участи в  спортсмены, как правило, сами финансируют свое участи не только во всеукраинских соревнованиях, но и в международных ( в редких случаях - помогают спонсоры). Не финансируется программа по развитию спорта в области и т. д... И эта область будет лучшей в Украине, все причастные получат ордена и звания....  Так что Стаховский прав на все 100%,но даже он не мог оценить всю глубину "просадки" нашего спорта, тем более, что спортом в Украине руководит глухарь в этом деле - хитросделанный Гутцайт - прорасейский до мозга костей, мошенник и деляга от спорта, для которого деньги - единственный смысл в этой жизни. И пока будет продолжаться война, спорт будет "проседать" еще больше с каждым днем....
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+2
Ezhbro
Не згоден тільки з тим що дівчат менше зачепить, чим хлопців..На відміну від них, дівчата можуть спокійно виїжджати за кордон. Що вони масово і роблять..
І швидко молодих та перспективних, кращими умовами, переманять виступати за інші країни. 
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+2
VladislavP
Проти нас ведуть геноцидну війну, про який спорт взагалі може йти мова? Питання стоїть по іншому, чи продовжимо ми існувати, як країна, чи ні. Те, що у нас буде тотальне просідання у всьому мінімум на одне покоління (20-30) років - це вже факт, який просто потрібно прийняти.
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+1
u6464u
думаю для нашої країни хуже уже нікуди  .
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+1
vak
Нок і Мінспорту нехай звітують перед народом про виконану роботу, кожна федерація. Хотілося б побачити ці звіти, а ще яких заходів було вжито. І головне які плани на наступну олімпіаду. Гуцайт ми чекаємо, ваші підтеглі зарплату отримують щомісяця і премії теж, будьте ласкаві прозвітуйте. 
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0
Muskrat2
Спорт просідає, тому що третій світ розвивається та ще потужно розмножується, це факт, незалежно від стану речей в нас. Фінлядія наприклад не виграла жодної медалі. А Стаховський нуднуватий тип. 
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-1
dudigo78
Твереза та реалістична оцінка. Ще б так само правду розказували про наші перспективи у війні, а не трубили зі всіх чайників про кордони 91-го військовим шляхом
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-1
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Умник
Повністтю не згоден.
11 рік війни.
Кращий результат за 12 років 3 золотих нагороди.
12 медалей.
Точкова підготовка до олімпіади в Лос Анджелесі.
Плюс деякі злопці і дівчата були 4-ми.
Не розумію людей які не аналізують.
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-7
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