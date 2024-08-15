Стаховский дал неутешительный прогноз по поводу будущего украинского спорта
Экс-теннисист считает, что отечественный спорт будет проседать
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский сделал неутешительный прогноз относительно будущего отечественного спорта.
– Какие виды спорта у нас в целом просели, а где, наоборот, намечается сильное поколение на будущее?
– На такие вопросы должно отвечать Министерство спорта или Олимпийский комитет. Что вижу я? У нас просели все виды спорта и смены поколений не будет, и это будет сложно ввиду того, что идет война. Для мужчин это будет еще сложнее, чем для девушек. У нас будет проседать особенно мужской спорт из-за нехватки кадров, тренеров, которых мобилизовали. Думаю, что, к сожалению, будет везде проседание.
Ранее Сергей Стаховский прокомментировал законопроект о мобилизации.
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12 медалей.
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Не розумію людей які не аналізують.