Стаховский дал неутешительный прогноз по поводу будущего украинского спорта

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский сделал неутешительный прогноз относительно будущего отечественного спорта.

– Какие виды спорта у нас в целом просели, а где, наоборот, намечается сильное поколение на будущее?

– На такие вопросы должно отвечать Министерство спорта или Олимпийский комитет. Что вижу я? У нас просели все виды спорта и смены поколений не будет, и это будет сложно ввиду того, что идет война. Для мужчин это будет еще сложнее, чем для девушек. У нас будет проседать особенно мужской спорт из-за нехватки кадров, тренеров, которых мобилизовали. Думаю, что, к сожалению, будет везде проседание.

Ранее Сергей Стаховский прокомментировал законопроект о мобилизации.