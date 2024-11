Синнер оформил камбек. Действующие чемпионы Кубка Дэвиса вышли в полуфинал

21 ноября состоялось матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными Италии и Аргентины.

Итальянцы победили со счетом 2:1. Обе команды выиграли по одному одиночному матчу, а в парной игре сильнее оказались итальянцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первой игре Лоренцо Музетти уступил Франсиско Черундоло. Лидер мирового рейтинга Янник Синнер переиграл Себастьяна Баэса и сравнял общий счет.

Все решилось в парном матче, на который коуч Италии выпустил Синнера и Маттео Берреттини вместо профильного дуэта Симон Болелли / Андреа Вавассори. Замена сработала – Янник и Маттео победили аргентинский тандем Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени в двух партиях.

Италия является действующим чемпионом Кубка Дэвиса. В полуфинале Синнер и компания сыграют против Австралии, которая ранее выбила США.

Кубок Дэвиса 2024. Финальный этап

1/4 финала. 21 ноября, Малага

Италия – Аргентина – 2:1

The moment @federtennis progressed to the semi-finals! 🤩#DavisCup pic.twitter.com/lXde5fpFXR