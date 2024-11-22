Синнер оформил камбек. Действующие чемпионы Кубка Дэвиса вышли в полуфинал
Сборная Италии прошла команду Аргентины, победив со счетом 2:1
21 ноября состоялось матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными Италии и Аргентины.
Итальянцы победили со счетом 2:1. Обе команды выиграли по одному одиночному матчу, а в парной игре сильнее оказались итальянцы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первой игре Лоренцо Музетти уступил Франсиско Черундоло. Лидер мирового рейтинга Янник Синнер переиграл Себастьяна Баэса и сравнял общий счет.
Все решилось в парном матче, на который коуч Италии выпустил Синнера и Маттео Берреттини вместо профильного дуэта Симон Болелли / Андреа Вавассори. Замена сработала – Янник и Маттео победили аргентинский тандем Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени в двух партиях.
Италия является действующим чемпионом Кубка Дэвиса. В полуфинале Синнер и компания сыграют против Австралии, которая ранее выбила США.
Кубок Дэвиса 2024. Финальный этап
1/4 финала. 21 ноября, Малага
Италия – Аргентина – 2:1
- Лоренцо Музетти – Франсиско Черундоло – 4:6, 1:6
- Янник Синнер – Себастьян Баэс – 6:2, 6:1
- Маттео Берреттини / Янник Синнер – Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени – 6:4, 7:5
The moment @federtennis progressed to the semi-finals! 🤩#DavisCup pic.twitter.com/lXde5fpFXR— Davis Cup (@DavisCup) November 21, 2024
Фотогалерея матча Италия – Аргентина
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцем интересуются «Манчестер Сити», «Челси» и «Тоттенхэм»
Эрик Ваншельбойм должен был сыграть парный четвертьфинал на челленджере в Монтемаре