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ATP
22 ноября 2024, 00:01 | Обновлено 22 ноября 2024, 00:08
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Синнер оформил камбек. Действующие чемпионы Кубка Дэвиса вышли в полуфинал

Сборная Италии прошла команду Аргентины, победив со счетом 2:1

22 ноября 2024, 00:01 | Обновлено 22 ноября 2024, 00:08
80
0
Синнер оформил камбек. Действующие чемпионы Кубка Дэвиса вышли в полуфинал
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Маттео Берреттини

21 ноября состоялось матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Дэвиса 2024 между сборными Италии и Аргентины.

Итальянцы победили со счетом 2:1. Обе команды выиграли по одному одиночному матчу, а в парной игре сильнее оказались итальянцы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первой игре Лоренцо Музетти уступил Франсиско Черундоло. Лидер мирового рейтинга Янник Синнер переиграл Себастьяна Баэса и сравнял общий счет.

Все решилось в парном матче, на который коуч Италии выпустил Синнера и Маттео Берреттини вместо профильного дуэта Симон Болелли / Андреа Вавассори. Замена сработала – Янник и Маттео победили аргентинский тандем Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени в двух партиях.

Италия является действующим чемпионом Кубка Дэвиса. В полуфинале Синнер и компания сыграют против Австралии, которая ранее выбила США.

Кубок Дэвиса 2024. Финальный этап

1/4 финала. 21 ноября, Малага

Италия – Аргентина – 2:1

  • Лоренцо Музетти – Франсиско Черундоло – 4:6, 1:6
  • Янник Синнер – Себастьян Баэс – 6:2, 6:1
  • Маттео Берреттини / Янник Синнер – Максимо Гонсалес / Андрес Мольтени – 6:4, 7:5

Фотогалерея матча Италия – Аргентина

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Кубок Дэвиса сборная Италии по теннису Максимо Гонсалес сборная Аргентины по теннису Маттео Берреттини Янник Синнер Франсиско Черундоло Себастьян Баэс Лоренцо Музетти Италия - Аргентина Андрес Мольтени
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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