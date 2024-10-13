«Он меня уничтожил, было больно». Стаховский вспомнил игру против Надаля

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский высказался о легендарном Рафаэле Надале, который недавно объявил о завершении профессиональной карьеры.

– Какой матч против Надаля вам запомнился больше всего? С какими его игровыми качествами вам было труднее всего справиться?

– Запомнилось, как он меня уничтожил в Мадриде на грунте во время матча Украина – Испания. Это было и больно, и впечатляюще. У Рафы не было счета, у него каждый розыгрыш – это был отдельный матч, который он играл на полную. Поэтому с ним было сложно при любом счете.

– Кто теперь будет «Королем грунта»?

– По моему мнению, таких доминантных игроков на грунте в ближайшем будущем не будет. Но, все возможно.

– Является ли Надаль лучшим игроком в истории мирового тенниса?

– Надаль и Федерер претендуют на эти звания равноценно, просто у каждого из них есть свои поклонники, лишь с отступлением времени мы сможем оценить их вклад в наш спорт. А он потрясающе огромен.