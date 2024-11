Там играет Миколенко. Nemiroff объявил о сотрудничестве с клубом АПЛ

Украинский водочный бренд Nemiroff объявил о сотрудничестве с клубом английской Премьер-лиги «Эвертоном». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Представители «ирисок» сообщили, что договор был заключен на несколько лет, однако конкретных деталей не раскрыли. После начала сотрудничества, название украинского бренда будет демонстрироваться на экранах возле поля.

Генеральный директор компании Юрий Сорочинский прокомментировал сделку:

«Мы невероятно гордимся сотрудничеством с английским «Эвертоном». Этот клуб имеет славное прошлое и разделяет наши ценности. Этот договор означает новую страницу в нашей истории, потому, что мы выходим на рынок спорта».

Ранее Nemiroff объявил о сотрудничестве с другими клубами английского чемпионата – «Вест Хэмом» и «Астон Виллой».

🍸 Welcoming Nemiroff Vodka to the team as our new Premium Vodka Partner. The Spirit of the Blues meets a bold new flavour! 💙



⚽️ 'Cheering on! That's My Spirit'