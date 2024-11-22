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Англия
22 ноября 2024, 13:19 | Обновлено 22 ноября 2024, 13:20
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2

Там играет Миколенко. Nemiroff объявил о сотрудничестве с клубом АПЛ

Украинский водочный бренд подписал договор с «Эвертоном»

22 ноября 2024, 13:19 | Обновлено 22 ноября 2024, 13:20
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2
Там играет Миколенко. Nemiroff объявил о сотрудничестве с клубом АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский водочный бренд Nemiroff объявил о сотрудничестве с клубом английской Премьер-лиги «Эвертоном». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Представители «ирисок» сообщили, что договор был заключен на несколько лет, однако конкретных деталей не раскрыли. После начала сотрудничества, название украинского бренда будет демонстрироваться на экранах возле поля.

Генеральный директор компании Юрий Сорочинский прокомментировал сделку:

«Мы невероятно гордимся сотрудничеством с английским «Эвертоном». Этот клуб имеет славное прошлое и разделяет наши ценности. Этот договор означает новую страницу в нашей истории, потому, что мы выходим на рынок спорта».

Ранее Nemiroff объявил о сотрудничестве с другими клубами английского чемпионата – «Вест Хэмом» и «Астон Виллой».

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Вест Хэм Астон Вилла спонсоры алкоголь
Микола Титюк Источник: ФК Эвертон
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Комментарии 2
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Перець
і так куйово грають  а якщо проведуть дегустацію гра піде як по маслу
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zhyr
а Евертоном ще кацапня керує?
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