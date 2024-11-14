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Англия
14 ноября 2024, 13:30 | Обновлено 14 ноября 2024, 13:59
483
8

Продолжают захватывать АПЛ. Nemiroff стал партнером клуба Вест Хэм

Ранее украинский бренд начал сотрудничество с «Астон Виллой»

14 ноября 2024, 13:30 | Обновлено 14 ноября 2024, 13:59
483
8
Продолжают захватывать АПЛ. Nemiroff стал партнером клуба Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский бренд алкогольных напитков Nemiroff подписал соглашение с представителем Английской Премьер-лиги «Вест Хэмом».

Пресс-служба лондонской команды сообщила, что название и эмблема компании Nemiroff будут присутствовать на клубном телеканале, а также на стадионе «Вест Хэма».

«Мы очень рады приветствовать Nemiroff как нашего нового партнера. Их богатое наследие и пристрастие к инновациям идеально соответствуют ценностям нашего клуба. Мы с нетерпением ждем совместной работы по созданию незабываемых событий, прославляющих дух футбола и приближающих Nemiroff к нашим болельщикам по всему миру», – сказал коммерческий директор «Вест Хэма».

«Объединение усилий с «Вест Хэмом» – это увлекательный шаг для Nemiroff, поскольку мы продолжаем выносить смелый дух украинского мастерства на мировую арену», – сказал Юрий Сорочинский, генеральный директор Nemiroff.

Ранее компания из Украины начала сотрудничество с «Астон Виллой».

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Андрій Вітренко Источник: ФК Вест Хэм
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Комментарии 8
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MaximusOne
Бухло - зло.
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+1
MIRRA
Правильний маркетинговий хід. УПЛ - ніхто в світі не дивиться, а у Європі наші клуби стабільно о6сираються.... тому прокачувати свій бренд треба через успішні спортивні проекти інших ліг. Головне, щоб податки в Україні платили! (газпрьом он постійно себе то в Шальк, то через ЛЧ розкручував - і ніхто не нив....)
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0
Юрий Щербань
А українським клубам слабо допомагати?
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0
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Дані Рохас
та за шо вы так с британцами
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-1
Xvalenok03
Здорово. Теперь в англии больше будут пить немироффа, компания больше получит денег, больше налогов заплатит в Украине, больше на оборону потратим.
Или ошибаюсь?
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-1
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