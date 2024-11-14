Продолжают захватывать АПЛ. Nemiroff стал партнером клуба Вест Хэм

Известный украинский бренд алкогольных напитков Nemiroff подписал соглашение с представителем Английской Премьер-лиги «Вест Хэмом».

Пресс-служба лондонской команды сообщила, что название и эмблема компании Nemiroff будут присутствовать на клубном телеканале, а также на стадионе «Вест Хэма».

«Мы очень рады приветствовать Nemiroff как нашего нового партнера. Их богатое наследие и пристрастие к инновациям идеально соответствуют ценностям нашего клуба. Мы с нетерпением ждем совместной работы по созданию незабываемых событий, прославляющих дух футбола и приближающих Nemiroff к нашим болельщикам по всему миру», – сказал коммерческий директор «Вест Хэма».

«Объединение усилий с «Вест Хэмом» – это увлекательный шаг для Nemiroff, поскольку мы продолжаем выносить смелый дух украинского мастерства на мировую арену», – сказал Юрий Сорочинский, генеральный директор Nemiroff.

Ранее компания из Украины начала сотрудничество с «Астон Виллой».