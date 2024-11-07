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Англия
07 ноября 2024, 14:38 |
802
3

Топ-клуб АПЛ и ЛЧ объявил о сотрудничестве с украинским брендом алкоголя

Nemiroff стал спонсором «Астон Виллы»

07 ноября 2024, 14:38 |
802
3
Топ-клуб АПЛ и ЛЧ объявил о сотрудничестве с украинским брендом алкоголя
Getty Images/Global Images Ukraine

Английская «Астон Вилла» объявила о сотрудничестве с украинским производителем алкоголя Nemiroff.

В официальной публикации в сети Twitter пресс-служба «Астон Виллы» назвала компанию Nemiroff «новым официальным партнером по водке».

Сотрудничество между сторонами будет рассчитано на несколько лет, бренд будет размещать свои промоакции на территории стадиона «Виллы» в дни матчей и на мероприятиях гостеприимства.

На данный момент «Астон Вилла» занимает 6-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 18 очков в 10 матчах чемпионата. В Лиге чемпионов команда идет с 9 зачетными пунктами после 4 туров – один из лучших показателей в турнире.

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Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу алкоголь спонсоры
Дмитро Вербинський Источник: ФК Астон Вилла
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Комментарии 3
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apepa
А вообще алкоголь яд! Не пейте украинцы! Занимайтесь спортом! Блин, жаль что не пью сейчас. Такой тост пропадает!
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0
apepa
немирофф не флагманский бренд в Украине. Хортиця лучшая водка! Столько цистерен выпил ее в свое время!
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0
Falko
О! Буде що Еміліано до трусів прикладати.
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0
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