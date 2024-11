Топ-клуб АПЛ и ЛЧ объявил о сотрудничестве с украинским брендом алкоголя

Английская «Астон Вилла» объявила о сотрудничестве с украинским производителем алкоголя Nemiroff.

В официальной публикации в сети Twitter пресс-служба «Астон Виллы» назвала компанию Nemiroff «новым официальным партнером по водке».

Сотрудничество между сторонами будет рассчитано на несколько лет, бренд будет размещать свои промоакции на территории стадиона «Виллы» в дни матчей и на мероприятиях гостеприимства.

На данный момент «Астон Вилла» занимает 6-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, набрав 18 очков в 10 матчах чемпионата. В Лиге чемпионов команда идет с 9 зачетными пунктами после 4 туров – один из лучших показателей в турнире.

Aston Villa is pleased to announce Ukrainian brand Nemiroff as the club’s new Official Vodka Partner.