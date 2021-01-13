Стаховский впервые с 2016 года сыграет в основе Australian Open

Украинский теннисист преодолел сито квалификации, которая проходила в Катаре

  • 13.01.2021 11:51
  • 1661 просмотр
  • 5 комментариев
Стаховский впервые с 2016 года сыграет в основе Australian Open
© ATP. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) успешно преодолел квалификацию Открытого чемпионата Австралии по теннису, которая в этом году проходила в Дохе (Катар).
  
35-летний украинец в финале отбора обыграл 19-летнего Дэйна Суини из Австралии, получившего от организаторов вайлд-кард.
 
Australian Open (Доха). Финал квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Дэйн Суини (Австралия) – 2:6, 6:3, 6:1
 
Сергей стал единственным из украинцев, которому удалось преодолеть сито квалификации. Ранее мужской турнир покинул Илья Марченко, женский – Катарина Завацка, Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.01.2021 13:11
    +1
    да молодец он .Стока лет теннис в Украине тянет!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.01.2021 12:27
    +8
    Стах ты идёшь по Динамовскому графику, у нас раз в 5 лет лч, у тебя Australian open
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    online
      Валерий Кравчук, 13.01.2021 12:03
    0
    Стаха 😃
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    online
      Валерий Кравчук, 13.01.2021 12:01
    0
    Игра без болбоев, с медленными походами за мячиками оказалась самое то для Страха!
    Ссылка
    brutal2015
      brutal2015, 13.01.2021 11:55
    0
    Вторая молодость!?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 13.01.2021 12:27
    +8
    Стах ты идёшь по Динамовскому графику, у нас раз в 5 лет лч, у тебя Australian open
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 13.01.2021 13:11
    +1
    да молодец он .Стока лет теннис в Украине тянет!
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    online
      Валерий Кравчук, 13.01.2021 12:03
    0
    Стаха 😃
    Ссылка
    Валерий Кравчук
    online
      Валерий Кравчук, 13.01.2021 12:01
    0
    Игра без болбоев, с медленными походами за мячиками оказалась самое то для Страха!
    Ссылка
    brutal2015
      brutal2015, 13.01.2021 11:55
    0
    Вторая молодость!?
    Ссылка
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