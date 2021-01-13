Стаховский впервые с 2016 года сыграет в основе Australian Open

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№201 ATP) успешно преодолел квалификацию Открытого чемпионата Австралии по теннису, которая в этом году проходила в Дохе (Катар).



35-летний украинец в финале отбора обыграл 19-летнего Дэйна Суини из Австралии, получившего от организаторов вайлд-кард.



Australian Open (Доха). Финал квалификации

Сергей Стаховский (Украина) – Дэйн Суини (Австралия) – 2:6, 6:3, 6:1



Сергей стал единственным из украинцев, которому удалось преодолеть сито квалификации. Ранее мужской турнир покинул Илья Марченко, женский – Катарина Завацка, Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.