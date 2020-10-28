Ференцварош
0 : 0
Динамо Киев
28.10.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Ференцварош – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги чемпионов

  • 28.10.2020 00:31
  • 116 просмотров
  • 1 комментарий
Ференцварош – Динамо. Текстовая трансляция матча
© facebook.com/fcdynamoua

В среду, 28-го октября, состоится поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Ференцварош» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена», начало – в 22:00.

Главной изюминкой противостояния является дуэль Сергея Реброва со своим бывшим клубом. При этом «Динамо» под руководством нынешнего наставника «Ференцвароша» на внутренней арене сражалось с «Шахтером» Мирчи Луческу. Теперь же Ребров небезуспешно работает с будапештским коллективом, а румынский специалист – с былым своим главным соперником. В групповом раунде текущей Лиги чемпионов «бело-синие» стартовали с домашнего поражения от «Ювентуса» (0:2), а команда Реброва на «Камп Ноу» с разгромным счетом проиграла «Барселоне» (1:5). Перед ответственным противостоянием киевский коллектив понес существенные кадровые потери: из-за положительных тестов на Covid-19 участие в предстоящем матче не смогут принять Георгий Бущан и Виталий Миколенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ференцварош» – «Динамо».

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Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vishu
      vishu, 28.10.2020 00:53
    +1
    1:3 перемога Динамо! Не знаю точно як, але так буде
    Ссылка
    vishu
      vishu, 28.10.2020 00:53
    +1
    1:3 перемога Динамо! Не знаю точно як, але так буде
    Ссылка
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