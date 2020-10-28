В среду, 28-го октября, состоится поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Ференцварош» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена», начало – в 22:00.

Главной изюминкой противостояния является дуэль Сергея Реброва со своим бывшим клубом. При этом «Динамо» под руководством нынешнего наставника «Ференцвароша» на внутренней арене сражалось с «Шахтером» Мирчи Луческу. Теперь же Ребров небезуспешно работает с будапештским коллективом, а румынский специалист – с былым своим главным соперником. В групповом раунде текущей Лиги чемпионов «бело-синие» стартовали с домашнего поражения от «Ювентуса» (0:2), а команда Реброва на «Камп Ноу» с разгромным счетом проиграла «Барселоне» (1:5). Перед ответственным противостоянием киевский коллектив понес существенные кадровые потери: из-за положительных тестов на Covid-19 участие в предстоящем матче не смогут принять Георгий Бущан и Виталий Миколенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ференцварош» – «Динамо».