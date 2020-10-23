7-й тур
Львов
0 : 0
Днепр-1
24.10.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Львов – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура украинской Премьер-лиги

  • 23.10.2020 19:57
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Львов – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

В субботу, 24 октября, состоится встреча 7-го тура чемпионата Украины, в которой «Львов» принимает «Днепр-1». Поединок пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало в 19:30 по киевскому времени.

Днепрянам в прошлом туре удалось наконец-то одержать первую победу в сезоне. Команда сразу же оторвалась от зоны вылета, но главное – показала ту игру, которую от нее ждут. А вот у «Львова» всё печально. Одно очко, добытое в матче с земляками из «Руха», оставляет «горожан» на самом дне турнирной таблицы. Впрочем, когда-то же должны быть и победы. Возможно, уже в ближайшем поединке? Тем более, что опыт побед над «Днепром-1» у львовян имеется: в 5-м туре прошлого чемпионата они победили в гостях со счетом 3:2.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Днепр-1».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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